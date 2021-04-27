«Никакой гуманности». Украинские ракеты хотят нацелить на российские АЭС

27.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна поставить на вооружение ракеты с дальностью действия до тысячи километров, чтобы прямо угрожать ядерным объектам на территории Российской Федерации.

Об этом в эфире 4 канала заявил депутат Верховной рады, бывший боевик АТО Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Костенко, в этих случаях Украина будет «на равных» разговаривать с одной из сильнейших стран мира.

«Российская Федерация имеет одну из самых сильных армий в мире и один из наибольших ядерных потенциалов вообще в мире. Нам нужно иметь то, что ей противопоставить. Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Российской Федерации.

Я всегда говорю, может быть, это звучит негуманно, но когда мы говорим о Российской Федерации, которая вторглась в нашу страну, для меня слово гуманность отсутствует. Мы должны иметь такие ракеты, даже без ядерных боеголовок, и Российская Федерация должна знать то, что у них есть атомные станции – такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят. Тогда мы на равных сможем вести нашу дипломатию именно с Российской Федерацией. Должно быть так», – заявил Костенко.

Sergey Stepanov, [27.04.21 12:13]

[Переслано от Кирилл Слива]



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Украинские ракеты должны быть нацелены на российские АЭС, – депутат-боеви