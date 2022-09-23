«Никакой паники. На фронт записываются даже без повесток» – экс-командир Стрелкова

Объявленная в России частичная мобилизация должна проходить не одномоментно, а в течение нескольких этапов – после «затыкания дырок» новобранцами, подготовленными в течение полутора месяцев, вторая волна должна быть обучена очень основательно.

Об этом в эфире «Рой ТВ» рассказал ветеран локальных войн с 1992 года, первый командир экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в Боснии Александр Мухарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Выбирается самое хреновое решение из всех, хреновых которые возможны. Насчет паники – не знаю. Вчера случайно проходил мимо военного комиссариата. Удивился. Там люди, подошел и поинтересовался: «Ребята, а чего вы тут делаете?». Мужикам где-то за 30. «Пришли записываться». «Как? Без повестки?..». Говорят: «Да, пришли записываться без повестки на фронт». По поводу мобилизации – да, действительно, одномоментно мобилизация производиться не будет. Надеюсь на это. Первая волна мобилизации будет самой сложной в плане организационном. По одной простой причине: нужно закрыть нехватку войск на линии фронта, в подразделениях. Это действительно будет делаться быстро, без особой подготовки. Будут стараться брать, конечно, по военно-учетным специальностям, но штурмовиков, разведчиков и всего прочего будут набирать и подготавливать в ускоренном темпе. Первая волна – для затыкания дырок. Я надеюсь на это. Когда второй поток набора будет, тогда будут создаваться подразделения с подготовкой на месяц, на два, на три», –заявил Мухарев.

Он предложил последовать методике оперативной подготовки новоиспеченных пехотинцев Германии периода Второй мировой войны.

«Первые – те, которые сейчас будут пополнять воинские части на линии фронта – тут нужно брать опыт немцев Второй мировой войны. Опыт говорит следующее: не стоит торопиться. Даже получив поражение при Сталинграде, большинство воинских частей, которые шли на пополнение, проходили обучение в тылу 6-8 недель, в зависимости от специальности и прочего. Пехота училась – 6 недель. Полтора месяца по восемь-десять часов в день их гоняли. Обыкновенную пехоту для того, чтобы изучили все виды стрелкового оружия, которое они будут использовать, все особенности того, как как оно стреляет, куда и тактику, которая нужна будет на этой местности», – порекомендовал Мухин.