«Никакой Польши. Лечить Галичину от украинства придется нам самим» – депутат ГосдумыВассерман

Максим Столяров.  
19.04.2025 15:49
  (Мск) , Москва
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Война, Галичина, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


России нужно брать всю Украину, но если отдать Галичину Польше, начнётся новая резня с сотнями тысяч жертв.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно брать всю Украину, но если отдать Галичину Польше, начнётся новая резня с...

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Он считает, что цели СВО не будут достигнуты, если не занять всю Украину до западной границы включительно.

«Единственное – могу утешить сочинителей польской фальшивки «Украина не Россия» – Краков брать не будем. Но оставлять в Старом Свете хоть один квадратный метр с надписью «независимая Украина» нельзя, потому что он немедленно будет использован для размещения на нём чего-нибудь, угрожающего всему русскому.

Теоретически можно было бы отдать Галичину Польше, но поляков скорее люблю, несмотря на все их заморочки, и вовсе не хочу, чтобы ещё сотни тысяч поляков погибли в междоусобице. Хотя понятно, что через несколько лет поляки сами будут нас умолять – заберите это обратно. Да и большая часть жителей самой Галичиы, пообщавшись с поляками, поймёт, что они – русские», – сказал Вассерман.

«Но всё-таки новая резня – это слишком дорогая плата за такое. Так что придётся нам самостоятельно лечить жителей Галичины от всей той грязи, которую им набивают в мозги», – добавил депутат.

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