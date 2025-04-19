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России нужно брать всю Украину, но если отдать Галичину Польше, начнётся новая резня с сотнями тысяч жертв.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что цели СВО не будут достигнуты, если не занять всю Украину до западной границы включительно.

«Единственное – могу утешить сочинителей польской фальшивки «Украина не Россия» – Краков брать не будем. Но оставлять в Старом Свете хоть один квадратный метр с надписью «независимая Украина» нельзя, потому что он немедленно будет использован для размещения на нём чего-нибудь, угрожающего всему русскому. Теоретически можно было бы отдать Галичину Польше, но поляков скорее люблю, несмотря на все их заморочки, и вовсе не хочу, чтобы ещё сотни тысяч поляков погибли в междоусобице. Хотя понятно, что через несколько лет поляки сами будут нас умолять – заберите это обратно. Да и большая часть жителей самой Галичиы, пообщавшись с поляками, поймёт, что они – русские», – сказал Вассерман.