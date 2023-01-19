«Никакой пощады» – бежавших российских «звезд» предложили объявить врагами народа

К звездам шоу-бизнеса, бежавшим из России, должны быть применены самые жесткие меры.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас возник такой эффект, когда иностранные спецслужбы стали покупать лидеров мнений. Эти публичные люди имеют определенную ротацию и влияние на свою огромную аудиторию. Их надо брать под особый контроль. Такой механизм есть, его государство зафиксировало, и его надо включать. Если человек несет вред обществу и государству, его надо вырезать, потому что он является раковой опухолью. Никакой пощады.

Мы приняли понятие «иностранный агент». Я бы еще вернулся к понятию «враг народа». Когда Пугачева начала просить признать ее иноагентом, они попытались превратить это понятие в какой-то фарс. Хотели спровоцировать. Надо клеймить этих людей, и чтоб им было стыдно. Мы должны их знать, и они должны понимать, что они нерукопожатны», – сказал Карабанов.