Никакой размолвки между Россией и Индией нет

Американская пресса вдруг на прошлой неделе подняла шум по поводу того, что в декабре была отменена традиционная встреча лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди и даже приписала этому некий украинский след. Налицо манипуляция с целью продемонстрировать ухудшение отношений между Москвой и Нью-Дели.

Особенно отличился как всегда Bloomberg, который сообщил, ссылаясь на неназванный источник в правительстве Индии, что ежегодный саммит якобы не состоялся из-за угроз Москвы «применить ядерное оружие на Украине». Данная публикация должна была показать «неудержимый процесс международной изоляции России» со стороны уже дружественных стран и союзников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Помнится, те же американские издания, разогревая скандал вокруг отказа Ташкента от тройственного газового союза, связывали данную позицию узбекских властей с проходящей СВО на Украине. И сейчас тот же самый сценарий применяется только уже в отношении Индии, а сам искусственный инфоповод как раз рассчитан на читателей из стран третьего мира и постсоветского пространства.

Хотя тут же другое американское издание Reuters фактически опровергло высказывание Bloomberg, отметив, что решение об отмене совместного саммита было принято намного раньше и было согласовано с российской стороной еще в сентябре на совместной встрече в Самарканде на заседании ШОС, где у Владимира Путина и Нарендры Моди состоялась длительная встреча, а затем были неоднократные звонки.

То есть отказ от ежегодной встречи был продиктован сугубо процедурными вопросами, о чем уже поспешили сообщить индийские издания Economic Times и агентство ANI, а именно из-за выборов в ряде штатов и начавшейся в декабре сессии Всеиндийского собрания депутатов. Поэтому ни о каком охлаждении отношений между крупнейшими державами Евразии и речи быть не может.

Это подтверждает и Дмитрий Песков, который отреагировал на публикацию Bloomberg следующим образом:

«До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало… до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться».

Напротив, Индия сейчас председательствует в большой двадцатке, и Нарендра Моди постоянно подчёркивал свою заинтересованность в активном участии российских руководителей в её заседаниях, отвергая любые попытки Запада изолировать или даже изгнать Москву из этой площадки. На это работает и огромный взаимный политический и исторический капитал, наработанный со времен СССР, выражающийся в постоянной взаимной поддержке.

Тем более, что руководство Индии не только не выступило с осуждением СВО с момента её начала, но и нарастило в значительных масштабах объем торговли с Россией, помогая ей справиться с негативными последствиями объявленных санкций со стороны ЕС и США. По-прежнему Нью-Дели закупает половину всех вооружений в Москве, о чем признаются западные СМИ, а также поставляет в РФ столь необходимое высокотехнологическое оборудование и программное обеспечение.

Об улучшающейся динамике отношений свидетельствует как раз встреча вице-премьера РФ Александра Новака и посла Индии в России Павана Капура, которая состоялась 9 декабря. Во время переговоров обе стороны отметили, что еще за прошлый год, то есть до начала СВО, товарооборот двух стран увеличился на 46,5%, достигнув отметки 13,5 миллиарда долларов, а уже в новом году и только за восемь месяцев он составил рекордные 20,4 миллиарда долларов.

Объем поставляемой российской нефти вообще вырос до 16,35 миллионов тонн, что составляет 909,4 тысячи баррелей сырой нефти в сутки. Таким образом, Россия заняла первое место среди поставщиков на внутрииндийском рынке, обогнав Ирак, Саудовскую Аравию и США, которые вообще оказались на последнем месте со своими 405,5 тысяч баррелей.

На такой рост играет и то, что сырая нефть поставляется с дисконтом, что чрезвычайно выгодно для растущей индийской экономики. Это, кстати, дало основание международным аналитическим агентствам, в первую очередь, тем же западным, назвать Нью-Дели неофициальным транзитным хабом для российских энергоресурсов. А на встрече Новака и Капура стороны как раз договорились еще больше нарастить поставки из России не только нефти, но уже и газа, угля и удобрений.

Поэтому и понадобился тот самый «газовый тройственный союз» России, Казахстана и Узбекистана, чтобы прорубить «окно» на юг, для модернизации старых магистралей и прокладки новых логистических маршрутов по транспортировке природного газа в Индию и Юго-Восточную Азию, остро нуждающихся в этом сырье. Именно в связи с этим Вашингтон сделал всё, чтобы не допустить присоединения Ташкента к этому очень прибыльному проекту с целью сорвать создание такого «газового союза», означающего на деле появление монополистического картеля в Центральной Азии, к которому рано или поздно присоединился бы и Ашхабад, и Баку, да и все другие игроки.

В США чувствуют, что проигрывают столь огромный рынок России, которая успешно переориентировала свои энергетические потоки после начала СВО в Азию. Именно этот аспект и тревожит Вашингтон, который, конечно же, на многих уровнях пытается противостоять этому процессу, используя геополитические противоречия и соперничество Индии и Китая. Белый дом даже разрабатывает целую стратегию по отрыву Нью-Дели от такого успешного сотрудничества с Россией.

Так, в военном американском бюджете на следующий год выставляется требование со стороны депутатов Конгресса и Сената министерству обороны США добиться, во чтобы то ни стало – снижения зависимости Нью-Дели от поставок российских вооружений. В первую очередь, речь идёт о закупке систем ПВО, наступательных вооружений на сухопутном и морских театрах с целью срыва намечающихся сделок и замены их американской продукцией.

На руку Белому дому и нарастание приграничных конфликтов между Индией и Китаем. Последняя такая стычка с перестрелкой произошла 9 декабря в секторе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш, в результате которой с ранениями были госпитализированы двое военнослужащих индийской армии. Именно данная карта сейчас активно используется Пентагоном для наращивания уже военного сотрудничества между двумя странами с целью сдерживания и создания дополнительного очага напряжения для Пекина.

Для выполнения данной задачи в конце ноября состоялись совместные индийско-американские учения в штате Уттаракханд в ста километрах от разграничения сторон, в которых были задействованы Ассамский полк сухопутных войск Индии и 2-я воздушно-десантная бригада 11-й воздушно-десантной дивизии армии США.

То есть через подобные маневры и усиление взаимодействия между оборонными ведомствами в Вашингтоне всерьез надеются включить Нью-Дели в свои стратегические планы и создаваемые империалистические блоки по типу AUKUS в индо-тихоокеанском регионе, рассчитывая, что рано или поздно произойдет и военно-политическое размежевания с Россией, которая стала настоящей союзницей Китая.

Но пока индийское руководство следует политике «многовекторности», стараясь не втягиваться глубоко в прямой альянс с США, несмотря на нынешние хорошие отношения с Белым домом, соблюдая дистанцию и исходя сугубо из собственных национальных интересов. При этом на экономическом уровне наращиваются связи и отношения с тем же соперничающим Китаем, когда в рамках уже ШОС прорабатываются механизмы использования юаня в качестве единой валюты и платёжной системе в создаваемом едином рынке «Большой Евразии».

И тут роль России остаётся критической, так как на протяжении двух десятков лет ей удавалось соединять усилия Индии и Китая на разных площадках и в том же ШОС, сглаживая имеющиеся противоречия между Нью-Дели и Пекином, между Нью-Дели и Исламабадом, между Тегераном и Исламабадом, будучи настоящим мягким суперарбитром в регионе.

Эту позицию необходимо во чтобы то ни стало сохранить, что и было продемонстрировано как на Владивостокском форуме, так и на саммите ШОС в Самарканде, на которых все при помощи Москвы пришли к выводу, что экономические интересы и связи перевешивают обиды и противоречия застарелых конфликтов.

Поэтому так важно развенчивать провокации американской прессы, желающей вбить клин в отношения между давними друзьями и переломить прозападное влияние в правящих элитах «братушех» в Центральной Азии, ставших неожиданным препятствием на пути дальнейшего сближения России с Индией и Юго-Восточной Азией.