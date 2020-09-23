«Никакой реинтеграции, вернем Донбасс силой» – Бессмертный

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна признать, что потеряла контроль над Донбассом и временно забыть о нем, отселив из республик лояльное себе население.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил экс-посол Украины в Белоруссии и бывший представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, вернуть Донбасс можно только силой оружия и никакой мирной реинтеграции на седьмом году конфликта быть уже не может.

«Об этом можно было говорить еще до пятого года войны. Я был одним из идеологов процесса реинтеграции. После того, как пятый год прошел, эту тему нужно закрыть, четко признать, что эта территория оккупирована врагом – и Донбасс, и Крым. Мы на сегодняшний день слово война используем через раз официально.

Дальше – принять программу отселения оттуда людей, лояльных Украине, кто уважает и признает Украину как государство, Конституцию Украины и украинское право. Отселить их оттуда и взять паузу. Честно сказать: это Украина, мы неспособны сегодня вернуть ее, эту часть, и потому мы будем работать над тем, чтобы достичь того уровня армии, оборонно-промышленного комплекса, единства общества, чтобы мы эти территории вернули.

Никто от этих территорий не собирается отказываться, но нужно четко понимать – в войнах побеждают армии. Только так.

Нынешняя ситуация и нынешнее сползание, оно очень опасно. Контрдействием этому сползанию может быть только одно – то, что я сказал: игра в реинтеграцию при нынешней ситуации, при нынешнем политическом руководстве завершится предательством национальных интересов, для меня это очевидно и понятно. Слово реинтеграция в данном случае используется для того, чтобы избегать слова контроль. То есть такого контроля не будет, а это значит, что мы получим в теле украинского организма чужеродное что-то, что будет съедать это государство», – заявил Бессмертный.