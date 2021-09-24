Никакой «рыночной цены» газа нет, есть грабеж туземцев американским «Нафтогазом» – Джангиров

«Нафтогаз Украины» является кормушкой Демократической партии США, через которую с «туземцев» взимают дань, прикрываясь демагогией о «рыночных ценах».

Об этом в эфире канала Тарика Незалежко заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нафтогаз Украины» является прямой кормушкой Демократической партии США, одной из многих. Но есть люди, отвечающие за эту кормушку, есть смотрящий за тем, чтобы то, что положено, туземцы передавали бенефициарам. Поэтому и разница между ценой газа, которую получают облгазы, и себестоимостью – семь раз. Что признал голландский представитель наблюдательного совета «Нафтогаз Украины», уходя с должности.

Почему-то считали, что он будет отстаивать, так сказать, интересы Украины, он Украине рекомендовал не зацикливаться на «Северном потоке». Почему? Потому что в условиях, когда медленно, но есть какая-то стыковка в мире позиции США и России, конфронтация понемножку снижается.

Так вот, в этом плане Россия покушаться на доходы Демпартии не будет. Это часть договорённостей за спиной Украины – будет транзит. Почему Россия не увеличила транзит? А мы хотим до конца по «Северному потоку». А если договоримся, то ещё можете заработать, дорогие товарищи… «Да что нам, жалко? Это же не наши деньги, это деньги простых украинцев».

Более того – от демократов вы избираете народного президента, он, так сказать, даже от народа Украины ваш президент, ваши депутаты Конгресса, сенаторы не только от многих народов, от всего мира. И украинский вклад тоже есть – вот эти схемы Амоса Хохштейна, который теперь спецпредставитель по «Северному потоку-2». Что тут сказать? Тяжело быть туземцем.

Но тяжелее всего изображать из себя туземного мыслителя. Я понимаю, как смешно и жалко это выглядит – рассуждать о судьбах мира, когда нет никакого «реверса», никакой «биржевой цены», нет никакой «экономически обоснованной цены»… а есть грабеж, просто грабеж. Который с радостью, а туземцы говорят: «спасибо, спасибо дорогие реформаторы американские! Что мы без вас бы делали!», – язвительно заключил Дмитрий Джангиров.