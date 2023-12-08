«Никакой совести» – Зе-власть продолжает обманывать ВСУ с обещанными выплатами

Украинское руководство подло обмануло солдат своей страны, сначала пообещав им выплаты в размере 30 тысяч гривен, а потом заблокировав выплаты ничтожной бумажкой.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десятого апреля этого года (апреля, восемь месяцев назад) в этом сессионном зале был проголосован закон о возвращении «тридцатки» всем. С тех пор он висит заблокирован постановлением Цабаля. Многие из людей уже думают даже, что это не фамилия, а что это какое-то слово, что-то другое значит. Так не может быть – восемь месяцев и просто висит этот закон. Его можно давно уже разблокировать, подписать и платить людям. Снова началась проблема с выплатами и доплатами. Опять водителям – нет, логистике – нет, в госпиталях – вы не там стоите, артиллеристы – вы не оттуда выстрелили, ПВО – вы не там ловили того «Шахеда». Президент пообещал, он сказал: до конца войны будет «тридцатка». Война не закончилась – «тридцатка» закончилась. Прекратите прикрываться, как фиговым листком, этим постановлением, ибо под ним некрасивое. Срам под ним. То, что мы просто не выполняем Конституцию, плюем на регламент Верховной рады и придумали себе историю, что есть у нас такое постановление, которым мы прикроемся. Это позор», – сказал Геращенко.

Более того, депутат подчеркнул, что многие всушники даже не записаны в штат – и воюют фактически за бесплатно.

«До сих пор в войске есть люди, которых выводят за штат, и которые получат сегодня 700-800 гривен в месяц. Мне стыдно об этом говорить. Мне пишут эти люди бесконечно. Я не знаю, как смотреть этим людям в глаза, которые отдали свое здоровье за государство, а сегодня получат 700-800 гривен в месяц, и их не отпускают из войска, потому что первого закона о демобилизации нет. Их не отпускают, и деньги им не платят. Ну у нас же должна быть какая-то совесть, ну какая-то минимальная совесть», – добавил он.