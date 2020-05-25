Никакой спокойной эволюции обрусевшему, паскудному украинскому народу! – львовский журналист

25.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Украине нужен резкий революционный переход к сильной украинской политике, эволюция превратит страну в Малороссию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский журналист-русофоб, телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт об ощущении нерва внутри страны. Этот нерв ведёт нас к революции, эволюционного пути не будет. Эволюционный путь развития страны приводит нас в Малороссию или в Россию. Эволюция этого испорченного народа может развиваться только в самых негативных сценариях.

Этот народ паскудный, орусевший, испорченный всеми технологиями Кремля, соответственно, из него может развиваться только то, что нужно врагу. Потому эволюция нас приведёт вообще к бесталанному, беспринципному, не тщеславному, никакому населению, которое будет довольно колбасе по 2.20, даже если та колбаса будет за 2.20 рублей», – заявил Дроздов.

«Эволюция приведёт нас вообще к превращению в колонию, потому что народ является потомками колонизированного населения, народ привыкший к длительной оккупации, народ нетребователен к построению своего национального пространства, он соглашается на пространство, которое идёт с северо-востока – готовый, с готовыми фильмами, с готовыми программами, юмором, музыкой, эстрадой, театром, кино и так далее. Он не хочет быть автором своего пространства.

Такой народ, если будет эволюционировать, он доэволюционирует до малоросского Шарикова, которому надо только в зубы дать субсидию, и он будет сидеть себе в углу комнаты, ещё и права качать, кто тут главный. Много проукраинских людей считают, что нужно время – время играет против украинского! Чем больше времени проходит в отсутствии сильной украинской политики, тем меньше шансов на победу украинского», – добавил львовский нацист-журналист.