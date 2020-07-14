Никакой свободы слова при Зеленском не будет – киевский юрист

14.07.2020, Киев, Владимир Гладков

Киевская власть, которая пришла в результате незаконного госпереворота в 2014 году и является нелегитимной, продолжает ущемлять свободу слова на Украине, а всех несогласных подвергать репрессиям и упекать в тюрьмы. И это положение не изменится, пока у власти находятся ставленники националистов и олигархов.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил киевский адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на Украине случился майдан, я сначала был его сторонником, потом мое мнение поменялось, потому что я увидел, кто пришёл к власти. Они пришли не совсем легитимно, и появились журналисты, которые начали, так или иначе, критиковать эту власть.

Украинская власть поступает старым совковым способом – вызывает своих СБУшников и говорит: «надо закрыть рот журналистам». Они берут наш «европейский» уголовный кодекс, и не могут найти статьи «антиукраинская пропаганда», и думают, а какую бы статью взять.

И берут государственную измену, но только то, что за «антисоветскую пропаганду» давали 5 лет, а за госизмену дают 15 с конфискацией имущества, и начали как под копирку всем подряд лепить 111 статью – госизмену», – возмутился он.

Также адвокат отметил, что в украинской конституции закреплено понятие о свободе слова, но по факту каждый человек может сесть за выражение своих убеждений.

«Во-первых, как мы должны померять свободу слова, какой такой линейкой её измерить? Если мы говорим юридически, вы даже можете получить юридический диплом, и откроете конституцию, то вы там увидите, что оказывается каждому гражданину Украины гарантирована свобода слова.

Взял Руслан Коцаба и начитался конституции, снял видео и говорит: «Ребята, мобилизация незаконна без оглашения военного положения», а его – раз, и в тюрьму посадили, и судят до сих пор.

Взял Муравицкий ту же самую конституцию, прочитал её и говорит: «Слушайте, у нас тут янтарь воруют». Знаете, что ему в обвинительном акте предъявлено? Тот критиковал Порошенко, так в обвинительном акте и сказано: унижал Порошенко! И посадили его в тюрьму. Также у нас посадили Васильца, Волкова и так далее», – подчеркнул спикер.

Далее эксперт добавил, что свобода слова на Украине – это инструмент для обслуживания интересов власти, а так как к власти пришли буржуазные националисты и олигархи, свобода слова в их понимании – это антироссийская риторика.

«В стране, в которой конституцией закреплена свобода слова, что такое закон? Закон для каждого работает по-разному, потому что он является, по сути, инструментом обслуживания правящей власти.

У нас правящая власть – буржуазные националисты и олигархат, поэтому свобода слова существует ровно в тех рамках, которые интересны олигархату: журналист должен говорить про гибридную войну, что Украина – это Европа и прочее

И не дай бог кто-то хоть немножко отклонится в сторону и покритикует кого-то из клана Порошенко, клана Авакова, кстати, он был министром МВД, когда убили Олеся Бузину. И теперь спрашивается, почему дело не раскрыто до сих пор – вопрос, я думаю, риторический», – заключил Рыбин.