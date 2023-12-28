«Никакой усталости»: война на Украине обеспечила Запад миллионами рабочих мест – Тука

Война на Украине создала миллионы рабочих мест в странах Запада, загрузив заказами его оборонные предприятия.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Туки, только в США благодаря войне на Украине работу получили порядка 10 миллионов человек.

«Скажите, пожалуйста, немецкий оружейный концерн, самый большой в Европе, который получает заказы на изготовление оружия для Украины, финансирование получает, который объявил о планах создания совместного предприятия с Украиной, он устал от войны или наоборот, сейчас на вознесении находится?..

А таких предприятий огромная куча. Именно благодаря необходимости предоставления военной помощи Украине в Соединенных Штатах создается дополнительно около 10 миллионов рабочих мест. Это невероятная цифра. Потому я не воспринимаю тезисов об усталости – это все пустая болтовня», – заключил Тука, не пояснив, как будут жить остальные сотни и сотни миллионов людей на Западе, не занятых в ВПК.