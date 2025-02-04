Новой Ялтинской конференции должен предшествовать новый Нюрнбергский процесс с осуждением и выдачей России всех палачей и предателей, нашедших покровительство на Западе.

Об этом на пресс-конференции к 80-летию Ялтинской конференции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И сегодня стоит этот вопрос о выдаче России после нашей победы тех людей, которые запятнали себя зверствами, запятнали себя геноцидом по отношению к нашему населению – жителям Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской, Брянской областей. Это необходимо сделать, без этого никакая победа не будет полностью обеспечена.

Второй момент: сейчас звучат голоса, не будет ли Ялты 2.0, чтобы решать вопросы будущего мироустройства, поскольку нынешнее оказалось под гегемонией США. Мне кажется, здесь есть определённая подмена понятий. Конечно, безусловно, когда-то будет разговор между лидерами ведущих держав о будущем мироустройстве – это понятно.

Но любая Ялта 2.0 возможна только после Нюрнберга 2.0. А может это будет Курский процесс, где будут осуждены те украинские неонацисты и их пособники, которые убивают наше мирное население», – отметил он.