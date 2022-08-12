Никакой «заморозки», нужно подогревать конфликт, иначе потеряем территории! – боевик-нардеп

Украина должна постоянно держать вооруженный конфликт «в тонусе» и не давать его «заморозить». В противном случае Киев потеряет территории окончательно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады, боевик Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые переговоры на данном этапе с Российской Федерацией с самого начала провальные, потому что мы дадим возможность России перегруппироваться и идти дальше.

Россия, когда она взяла наши территории, будет всегда договариваться с сильной позиции и рассказывать, на какие уступки мы должны пойти для того, чтобы они закончили войну.

Насчет активной фазы, закончится ли она – если будут боевые действия так идти, Россия может пытаться, если будет видеть, что у них сил уже не хватает, заморозить конфликт, на тех территориях остаться, где она есть.

Но Украина не должна поддаваться на то, что «вот, они не стреляют, хорошо, и мы не будем». Мы не имеем права допустить замораживание конфликта, потому что для нас это будет означать долгие годы потом борьбы в замороженной фазе конфликта.

Это будет всегда давать Российской Федерации повод снова идти вперед, атаковать, что где-то мы захотим забрать свой кусок земли, и активизировать действия. Они будут потом угрожать и оружием массового поражения, и другим высокоточным оружием.

Потому мы должны держать, пока у нас есть возможность, этот конфликт в тонусе и пытаться как можно быстрее забирать свои территории. Как бы это не звучало, заморозка для нас может быть потерей территорий», – заявил Костенко.