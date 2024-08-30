Украинские военные будут продолжать безжалостное уничтожение мирного населения России, не разбирая пола и возраста. Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил командир идейного нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий с позывным «Холод», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны мстить всегда больше, чем получаем от них. Почему мы должны вести войну как-то по-другому, кто устанавливает её правила? Для них правил не существует, а мы должны какими-то правилами пользоваться? Кто их устанавливает? Эфемерное международное законодательство не работает. Поэтому не должно быть жалости ни к стране, которая на нас напала, ни к её людям, полностью. Они все полностью поддерживают эту их СВО. И женщины в том числе. Расплата должна быть вдесятеро большей от того, что получаем мы», – сказал Холод.

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Он пообещал заниматься терроризмом против народа РФ даже после того, как активные боевые действия прекратятся.

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«В своё время, когда началась вторая фаза войны, мы обещали русне, что Грозный будет для них лёгкой прогулкой. Мы от этого не отказываемся, и обещаем, что так и будет. Это просто вопрос времени, когда это начнётся. Позиция по поводу нашей победы у военных различается. Для кого-то победа – это перемирие, для кого-то победа – это выход на границы 1991 года. А у меня исторически так сложилось, что Россия забрала очень многое, и на этой войне для меня ничего не закончится. Даже после того, как номинальное прекращение войны будет объявлено – для меня она будет продолжаться всегда», – подчеркнул львовский нацист.