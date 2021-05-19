«Никакой Женевы!» – Жириновский распорядился, чтоб Байден летел в Москву

19.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президенты России и США должны провести саммит не в Европе, а в России.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым, он вернулся на вечные времена. Никто не может даже поднимать вопрос, иначе мы войска подводим к границе этого государства. Подвели в апреле – сразу заткнулись, и Байден летит. Никакой Женевы! Пусть в Москву летит, и сядут они здесь в Ново-Огарево. Пусть посмотрит красоты русского Подмосковья», – сказал Жириновский.

Он считает, что распад СССР стал причиной всех конфликтов в постсоветских республиках.

«Разбежались с Российской империей, загнали в СССР, вышли из СССР. Что это такое? Бардак. Грузия вошла на вечные времена. Какая Грузия? Тифлисская губерния, Бакинская и Ереванская. Был бы там конфликт в Закавказье, шумела бы Польша? Нет! На Украине был бы дым, если бы была Киевская губерния и Житомирская?», – сказал Жириновский.