Никита Михалков продолжил разоблачения Германа Грефа

17.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Новый выпуск «И смех, и Греф» авторской передачи «Бесогон TV» стал ответом Никиты Михалкова на интервью главы «Сбербанка» Германа Грефа, для ТАСС, в котором тот прошелся по критиковавшему его режиссеру. В частности, банкир заметил, что не имеет отношения к образовательной программе «2030», но подтвердил, что у него есть амбиции по реформе системы образования в России. При этом Греф похвалился, что возглавляемый им номинально государственный банк ежемесячно переводит и издает по «великой книге», которые руководство «Сбербанка» рекомендует «читать всему нашему коллективу, всей нашей команде».

«Тут нет ни одной фамилии нашего соотечественника! – делает вывод Михалков, изучая книжную коллекцию Грефа. – То есть вся библиотека «Сбербанка» собрана из произведений и трудов людей, очень далеко стоящих и от нашей страны, и от нашей культуры, и от нашей политики, и от нашей истории.

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Ну, мы же знаем, что механически невозможно перенести с одной почвы на другую! Тем более, на российскую. Это же ломка, насилие, мы же двадцать с лишним лет назад уже попытались это сделать. И уже на этом обожглись».

Подобное игнорирование русских авторов главой крупнейшего российского банка сильно удивило Михалкова:

«Разве не у нас произошли самые глобальные открытия во всех сферах? – недоумевает режиссер. И приводит комментарий под одной из своих прошлых передач от пользователя Владимира Зайкова.

«Теперь все стало на свои места. Герман Оскарович абсолютно ничего не понимает в педагогике, так как совершенно не знает ее историю, – пишет Зайков. – Ссылается на свои циферки, статистику-шаманистику, западные вузы и каких-то педагогов, о которых никто никогда не слышал…Вот некоторые отечественные педагоги, изменившие мир, о которых слышал каждый: Константин Дмитриевич Ушинский, Лев Семенович Выготский, Антон Семенович Макаренко, Василий Александрович Сухомлинский…».

Далее Михалков просто цитирует самого Грефа, показывая фрагмент интервью, где тот рассказывает, по каким источникам изучал историю России.

«Я историю для себя переоткрывал… Когда читал Ключевского и так далее по списку, после для себя открывал историю заново, – признался Греф. – Акунин последнее открытие. Это одна из самых сильных исторических работ. Карамзина я помню пилил – «Историю государства Российского», а вот «Историю Российского государства» (Акунина – ред.) проглотил».

Далее Михалков приводит мнение о «историческом» труде Акунина политолога, философа Олега Матвейчева:

«Это чудовищная книга, лживая, не научная, манипулятивная, – убежден эксперт. – Изначально в основу книги Акунина положено некое мифическое разделение на Азию и Европу. В истории России он абсолютно игнорировал весь международный контекст: в каких условиях жило российское государство тысячу лет. Это он убрал за скобки, и каждый царь у него был либо европейцем, либо азиатом. Когда Акунин переписывает на свой либеральный лад Карамзина, получается полная чушь и агитка. И Герман Греф заявляет, что ему нравится эта чушь про нашу историю!».

Далее Михалков показал, как сам Акунин зачитывал эпизод про зверства Ивана Грозного, ссылаясь исключительно на немцев Таубе, Крузе и Шлихтинга, особой любви к России не питавшим. А затем и его разглагольствования на русской службе BBC о том, почему он решил уехать из России – мол, в ней правят ксенофобия и шовинизм, и она «оккупирована». Кем писатель не сказал, но, по всей видимости, русским народом.

Напоследок Никита Михалков показал того, кто вдохновляет Германа Грефа и к чьим советам он прибегает – таким человеком для него оказался некий йогин СадхГуру из Индии. Отвечающий на вопросы главы «Сбербанка» о том, что нас ждет, различными мистическими банальностями в духе: «Человек не хрупкий, а вот все хрупкое – религии, государства, отомрут, и это правильно».

«Я не сомневаюсь, что этот человек обладает какими-то высшими знаниями, но какое это имеет отношение к нам? Что этот человек знает про нас?» – недоумевает автор «Бесогона».

Кроме того, Михалков показал, как глава «Сбербанка» использует англо-русский суржик, чтобы казаться умнее.

«Когда я слушаю выступления господина Грефа, у меня создается ощущение, что он живет совершенно в другой стране, – признался Михалков. – Представьте себе набор этих сложнейших образов и терминов, которые выливаются на голову обыкновенному гражданину нашей страны!».

Далее режиссер показал нарезку из выступлений Грефа, где тот щедро сыпал англицизмами, порой даже не адаптированными к русскому языку:

«Это условия нью нормал, это условия всеобщей волатильности», «сократить тот гэб, что есть сегодня между нами», «.. нашу флексибильность», «мы должны полностью провести редизайн», «системы майнинга криптовалют», «снижение нашей профитальности», – говорил глава «Сбербанка».

Михалков делает вывод, что Греф не понимает, что подобным «наукообразием» он отталкивает людей.

«Человек не должен быть унижен, если с ним разговаривают на том языке, которого он не понимает. В этом равнодушии к тому понимает ли тебя простой человек или нет, таится огромная опасность. Люди должны тебя понимать, если они находятся от тебя в зависимости», – заключает Михалков.

При этом хочется заметить, что никаких «сложнейших образов и терминов» и наукообразия» в речи Германа Грефа нет, только свойственная нынешнему «креативному классу» деградация национального сознания, когда один из самых богатых в плане образности языков мира – русский язык, активно замусоривается наносными англицизмами.