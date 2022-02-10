Никита Пресняков, «золотая молодёжь» и элитарное хамство

Термин «Золотая молодежь» возник во время Великой французской революции. Им окрестили контрреволюционную молодежь, объединившуюся вокруг лидера термидорианской реакции Фрерона. По-французски термин звучал как jeunesse doree. Тогда речь шла о сугубо политических историях, о борьбе за будущее страны, за влияние, но со временем многое, если не всё изменилось. И суть «золотой молодёжи» свелась к тому, о чём позднее Фрерона пел Борис Гребенщиков:

Я видел генералов, Они пьют и едят нашу смерть, Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть.

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Ключевое тут – нечего больше хотеть. Когда всё у тебя есть с самого детства, когда преподносят на платиновом блюдечке с бриллиантовой каёмочкой, когда всё дозволено. И каждый раз в новостях мелькает, как великовозрастное дитятко того или иного человека гаденько отличается в жуткой истории: то наркотики, то ночные автогонки, то какой-либо жестковатый криминал.

А уж совсем беда, когда эти позолоченные унитазы (зачёркнуто) персонажи лезут в менталитет. Вот и певец Никита Пресняков, маркируемый кем-то певцом, в своих сторис в Instagram сравнил россиян с американцами, заявив, что те, американцы в смысле, гораздо вежливее его соотечественников. Последние, мол, хмурые и надменные. Придержишь им дверь, а в ответ «спасибо» не прозвучит.

Возможно, Никита знает что-то особенное. Но вот вспоминаю я два больших произведения. Когда шериф из культового романа «Старикам здесь не место» говорит: «Конец света начинается, когда не говорят «спасибо» и «до свиданья», а именно это у нас и происходит». А ещё помните фразу Данилы из «Брата-2»: «Я же не знал, что у вас не везде можно ходить». И в ответ коп с раздражением бросает: «Долбаные ниггеры».

Всё это я вспоминаю к тому, что вежливость американцев, во-первых, сильно преувеличена, а, во-вторых, зачастую определяется Его Величество Законом (The Law). Банально можно пойти на судебные разбирательства, ляпнув что-то не то. Это, впрочем, не отменяет того, что наши люди, действительно, порою не слишком тактичны. Хотя тут речь, скорее, о душе, нежели о законодательной базе. Впрочем, это вопрос дискуссионный.

Любопытнее другие моменты. Почему Никита Пресняков, выучившись в Британии и США, рвётся в «невежливую Россию», напевая песенку Стинга о том, что русские любят своих детей, но исключительно на завтрак? Почему бы не остаться ему самому, рыжему Нику, на Западе? Хм, оказывается, «невежливые люди», наши люди, позволяют Никите слишком много, потворствуя в его меркантильных интересах. И вот это, действительно, отсутствие такта – слушать такое «творчество», как у Пресянкова-младшего.

Хотя, полагаю, вряд ли этот персонаж, действительно, популярен и зарабатывает концертами. Нет, просто он успешен по праву рождения, ведь появился на золотой свет у Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, а в бабушках у него ходит сама Алла Пугачёва. Так что ему позволено, этому рыжему Юпитеру, куда больше, чем быку. Отсюда и распальцовка; неслучайно, я вспомнил о «золотой молодёжи».

Но! Что ж получается? Учитывая происхождение Никиты, когда он вещает о «невежливых» русских, то кого имеет в виду на самом деле? Разве обычных людей? Да нет, конечно – ведь с ними он в своей золотой скорлупе никогда не пересекается. Оттого говорит Пресняков-младший о «гламурных» и «позолоченных» – о своём круге избранных и элитарных; это они невежливые и хамоватые, и с этим, пожалуй, стоит согласиться.

Так что на свой манер Никита Пресняков, этот лондонский денди, отчасти прав. Просто он не уточнил, кто именно из его сограждан невежлив. Да и можно ли называть их русскими? Сомневаюсь. Они, это окружение Преснякова-младшего, да и он сам, больше напоминают пародии на западные стандарты, но пародии, коим закон не писан – ведь «золотые мальчики, девочки». Отсюда, собственно, почти все проблемы.