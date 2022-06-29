«Никогда больше»: Бойко открестился от дружбы с Россией

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Новости Украины

Так называемый пророссийский электорат наследницы «Партии регионов», запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» больше не будет выступать за дружбу с РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бойко, часть электората партии уже выехала заграницу, а часть «пережила трагедию».

«Я сейчас не вижу, чтобы кто-то мог выступать за восстановление отношений с Россией так, как это было раньше. После всего того, что произошло, это невозможно. Трагедии, которые накрыли народ, они не забываются. Второе – много людей уехало за границу, я с ними разговариваю – очень многие собираются там оставаться. Поэтому у нас, в принципе, будет меньше людей, особенно активного возраста», – сказал политик

«Я никогда не верил, до последнего, что могут на нас напасть русские. Кстати, многие не верили, по-моему, и руководство страны тоже, что может полномасштабное вторжение быть. Это, безусловно, был шок. Но когда Кива, допустим, начал на второй день выступать с заявлениями своими, то я сразу поднял вопрос, чтобы его выгнать из фракции. Или ты в стране и за свою страну, или ты за другую страну», – заявил Бойко.

Отметим, что официальная Москва делала ставку на ОПЗЖ, а лидеров этой партии, Бойко и Медведчука, принимали в Кремле на самом высоком уровне.