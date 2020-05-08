«Никогда мы будем братьями, потому что мы сестры»

08.05.2020, Москва, Елена Острякова

Развязывая информационную войну, Россия и Белоруссия ставят под угрозу единство собственных граждан в непростых условиях эпидемии.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Инфовойнушка между РФ и РБ в очередной раз доказала, что «никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры». Ситуация с эпидемией изначально внесла раскол в обществах – что в российском, что в белорусском. Только у нас ковид-диссиденты говорят: «Карантин не нужен, эпидемия надумана, белорусы молодцы». А белорусские: «Надо вводить карантин, иначе мы все умрем, посмотрите на все нормальные страны». Технология доказательства собственной правоты за счёт неправоты соседа приведёт на втором шаге к усилению раскола в собственном обществе», – написал Уралов.

Напомним, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» и выслал из страны журналиста Алексея Кручинина. Поводом стал сюжет о борьбе с эпидемией коронавруса в Белоруссии, которую журналист подверг критике. В ответ белорусское государственное телевидение обвинило россиянина в распространении фейков.

Уралов считает, что подобные разборки между союзниками только усиливают их общих противников.

«Суть идущей инфойнушки не в телеканалах и не в лишении аккредитации. Это все мелочи: в современных условиях съёмочные группы и официальная аккредитация это атавизм 20 века. Польский Белсат со своей сеткой блогеров и ЛОМов в той же РБ безо всяких аккредитаций работает много лет. А в ютубе и соцсетях популярнее и белорусских, и российских каналов. Особенно среди молодёжи», – написал политолог.