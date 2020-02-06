«Никогда мы не будем братьями»: Обедневшие майдауны хлынули в Россию

06.02.2020, Москва, Александр Ростовцев

За почти три десятилетия после распада СССР оформился любопытный феномен – «синдром гастарбайтера», хорошо заметный в последние годы. Рагуля, поражённого «синдромом гастарбайтера», определить легко: если едешь с ним из, скажем, Украины в Россию, он со слезой в голосе рассуждает о том, как всякие нехорошие люди рассорили народы, которым так прекрасно жилось внутри единого великого государства.

Но, когда пересекаешь границу с ним же в обратном направлении, тумблер в мозгу рагуля-заробитчанина переключается в привычный режим кишлачной «свидомости» и он трубит, сколько горя принесли его стране и ему лично клятые москали.

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Со дня пэрэмоги «революции гидности» прошло почти шесть лет. За это время острота впечатлений у многих его участников притупилась, подзабыт запах горелых покрышек, а статус «ветерана Евромайдана», за исключением избранных, уже не кормит его носителя. Напротив, за разговоры о своих подвигах в центре Киева зимой 2013 – 2014 годов рассказчик скорее незатейливо получит по морде вместо уважительного предложения выпить кофе с рогаликом.

Пустые карманы и чёрствость окружающих заставляют изворачиваться и изменять шатким принципам вчерашних «героев Украины». Так, например, бывшую советскую певицу Софию Ротару, в своё время демонстративно покинувшей российский Крым и даже якобы поддержавшую гривной карателей в «АТО», более не устраивает самоизоляция в позолоченной украинской клетке, и она всеми силами старается вернуться туда, где течёт полноводная денежная река – на российское телевидение и концертные площадки.

Не отстают и мелкие майданные клопики, устраивавшие свои антироссийские гешефты и перформансы на волне майданного угара.

Поиздержавшиеся и никому не нужные у себя дома они пытаются вернуться на изгаженную ими же российскую полянку с целью заработка, в надежде, что за шесть прошедших лет всё забыто и быльём поросло.

Однако, внезапно, вся эта рать голодных паразитов, сунувшихся в Россию, обнаруживают, что у людей на плохое память долгая, а если кто-то запамятовал, то в кэшах Google и Яндекса все ходы записаны, даже если кто-то очень умный задумал подчистить историю своих «подвигов» в Интернете.

Один из таких хитрозадых деятелей майданного разлива, одесский письменник Сергей Бакуменко, намедни решил понаехать в Москву с целью продвижения своих детских книжечек о собачках и птичках через площадку «Букводом» в Сокольниках в формате «Урока доброты» для детей.

Объявление о мероприятии было опубликовано в нескольких российских СМИ и имело, как говаривал Остап Бендер, «вид невинной детской игры в крысу».

Однако ещё до начала «Урока доброты» выяснилось, что в сентябре 2014 года этот самый Бакуменко принимал активное участие в фестивале «УкрОп», проводимом на территории одесского санатория им. Лермонтова за деньги одноименной партии олигарха Коломойского.

На фестивале, организованном «патриотами Украины» в пользу атошников, участники изгалялись в ненависти к России и русским кто во что горазд.

Сам письменник на этом «празднике жизни» приторговывал «оберегами против колорадов, ватников и прочего х..ла». Более того, Бакуменко занимался «культурным обеспечением» фестиваля.

Приведём несколько интересных высказываний, неосторожно брошенных журналистам Бакуменко и прекрасно его характеризующих:

«Такой фестиваль должен был произойти. Не придумай его мы, придумал бы кто-нибудь другой, – рассказал организатор Сергей Бакуменко. – Люди с нехорошими прозвищами называют нас «укропами». Но ведь их прозвища нехорошие, а у нас – самые лучшие. Укроп – полезное растение».

«Зрители, которые придут, смогут жертвовать любые суммы. Хоть от 5 копеек до 500 млрд. Кто сколько может, столько и даст. Все эти средства будут переданы на реабилитацию раненых в зоне АТО».

«Все мы должны как-то помогать. Наш фестиваль именно для этого и создается», – заявил Сергей Бакуменко. Он даже написал письмо с приглашением выступить Андрею Макаревичу: «Не знаю, приедет ли, но мне вчера было так приятно писать ему, понимая, что этот человек столько делал для Украины».

«Кроме спектаклей, мастер-классов, выступлений, ярмарок, на фестивале пройдут художественная выставка и выставка плакатов под названием «Ударим УкрОпом» по колорадским попам».

В 2018 году культуртрегер Бакуменко угодил в громкий скандал, вывалив из штанин причиндал пробегавшей мимо девушке в одесском парке Шевченко. Быть может, скандал удалось замять, если бы шокированная барышня не оказалась дочерью активиста «Самообороны Одессы» Тодора Пановского, а сам Пановский не поймал Бакуменко с поличным.

Освоив деньги, выделенные коломойскими бандитами Корбаном и Филатовым, а также вдоволь попиарившись на поддержке карателей Донбасса, извращенец Бакуменко в конце концов остался у разбитого корыта и задумал учить доброте российских детей за определённую мзду.

Судя по всему, против рагульского письменника сыграла приветствуемая им дерусификация, ставшая причиной упадка украинского книгоиздательства.

Понаехав несколько дней назад в Москву вместе с женой Сашей, Бакуменко рассыпался в похвалах российской столице, подкрепляя свои слова умильными фотографиями в соцсетях. Особенно понравился эксгибиционисту, как писателю, потенциал Москвы: много издательств, огромное количество книжных магазинов, то-сё…

Однако использовать московский потенциал раскатавшему губищи одесскому бандерлогу было не суждено. Его пребывание в российской столице сопровождалось громким скандалом, в результате которого многие московские СМИ потёрли анонсы об «уроках доброты», а «Букводом» отменил презентацию книг Бакуменко, назначенную на 5 февраля, чтобы не замараться об уникума, предложив посетителям посмотреть французский полнометражный анимационный фильм «Персеполис».

Теперь Бакуменко носится по соцсетям с рассказами, как его, непорочного, затравили русские, причём объяснения его столь же нелепы и неубедительны, как и оправдания о причине прилюдно расстёгнутых штанов в одесском парке Шевченко.

Несколько больше повезло сволонтёрке «Правого сектора» и графоманской поэтессе Евгении Бильченко, сочинившей гимн «Евромайдана» со словами «Я – мальчик, я сплю, свернувшись в гробу калачиком…».

Промазав мимо Сорбонны и исчерпав источники заработка на майданной тематике внутри Украины, накатав «покаянное письмо» в соцсетях о мощнейшем разочаровании в «Евромайдане» и даже попав в список «Миротворца», девушка взялась за окультуривание россиян, тусуясь по московским клубам и организуя «поэтические вечера» по заказу либеральной публики.

Правда, из Москвы Бильченко быстро вышибли активисты, не дав поэтессе зацепиться и как следует развернуться в российской столице. Пришлось поэтессе возвращаться обратно в свою Цэевропу.

Не рискнув во второй раз соваться в Москву, Бильченко набралась наглости обратиться в Российский центр науки и культуры, удивительным образом до сих пор действующий в Киеве, с просьбой провести концерт памяти Владимира Высоцкого.

Не менее удивительно, что руководство РЦНК, работающее в системе Россотрудничества, наверняка зная, что такое Бильченко, дало добро «раскаявшейся» фанатке Майдана на проведение мероприятия, что вызвало недоумение у общественности в России.

Можно не сомневаться, что и другие видные и не очень, майдауны, обязательно попытают счастья срубить по-лёгкому деньжат в России, сменив масть с «никогда мы не будем братьями» на «славянское братство и общую судьбу».

К сожалению, найдутся люди, которые допустят переобувшихся мерзавцев к российскому пирогу – кто-то по незнанию, а кто-то из шкурных интересов.

К счастью, российское гражданское общество принимает всё более отчётливые формы и всё чаще ломает планы мимикрирующих русофобов поживиться за счёт России. Во всяком случае, этот путь для них не обещает быть лёгким.