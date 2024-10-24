«Никогда не откажемся от Крыма и Донбасса»: спикер Рады заставил Ригу аплодировать террористам

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Страны западного блока должны увеличить военную и финансовую «помощь» Украине, поскольку Киев не собирается отказываться от антироссийских х претензий. Об этом в ходе выступления на третьем парламентском саммите антироссийской «Крымской платформы» заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оккупация Латвии, депортация крымскотатарского народа, и современная агрессия против Украины являются звеньями одной цепи. Цепи российской ненависти. Уже десять лет прошло с того времени, как началась оккупации Крыма. Оккупационная власть за эти десять лет сделала всё возможное, чтобы прекратить Крым в свой военный плацдарм, изменить его этнический состав, посеять среди людей страх и покорность», – сказал Стефанчук.

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Он подчеркнул, что Киев никогда не откажется от претензий на территории, которые считает своими.

«Крым от Украины не отдалился ни на йоту. Он стал ещё ближе, ещё дороже, и ещё желанней. Мы никогда не откажемся от Крыма, как никогда не откажемся ни от одного клочка оккупированной украинской земли. Для нас освобождение Крыма не имеет альтернативы. Это наша земля. И там живут наши люди», – добавил парламентарий.

В качестве «украинских крымчан» он начал перечислять бежавших или выменянных террористов, таких как Нариман Джелялов, Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Тамила Ташева. Зал встречал аплодисментами каждую прозвучавшую фамилию.

«А ещё крымско-татарский народ мечтает о восстановлении справедливости, которым должно стать признание его депортации актом геноцида. Как это уже сделали парламенты Латвии, Литвы, Канады и Эстонии. Я просил бы вас по примеру этих стран. Борьба за возвращение Крыма является неотъемлемой составляющей борьбы за свободу и независимость. И мы нуждаемся в вашей помощи. Прошу каждого из вас способствовать увеличению военной поддержки Украины», – подытожил Стефанчук.