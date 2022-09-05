«Никогда не предаст Путина»: Кадыров станет генерал-губернатором бывшей Украины?

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Новости Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров на выходных заявил, что в ближайшее время он намерен покинуть свой пост. Так он в своем видеоблоге прокомментировал данные рейтинга губернаторов-«долгожителей», где чеченский лидер оказался в лидерах по времени пребывания на должности.

«Уже 15 лет, как я руковожу республикой. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятней». Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали… Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти», – сказал Кадыров в видеоблоге.

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Политолог Марат Баширов считает, что Кадыров после отставки перейдет на федеральный уровень.

«Кадыров переходит на федеральный уровень, чтобы уравновесить ряд фигур и обеспечить лояльность исламских групп. Он может стать кандидатом первого тура, чтобы консолидировать избирателей-мусульман вместе с каким-то более «костюмным» представителем этого религиозного течения для поддержки основного кандидата. Исламский фактор важен для следующих выборов президента России. Во-первых, мусульман будет около 20%. Во-вторых, нам нужна мировая согласованная энергополитика со странами, исповедующими ислам. В-третьих, Кадыров и его силовые подразделения – это фактор силового баланса в России после начала СВО (и поверьте – это очень важно)», – написал Баширов в своем ТГ-канале.

А экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов полагает, что Кадыров мог бы стать куратором бывших территорий Украины, занятых российской армией.

«До сих пор нет должности полпреда президента на освобождённых территориях. Туда прочили Рогозина после окончания его романа с «Роскосмосом», но что-то пошло не так. Так может быть речь идёт о полпредстве?» – предполагает Долгов.

Такую же роль Кадырову допускает и бывший советник главы ДНР Александр Казаков.

«Рамзан Ахматович – воин, значит и «на повышение» ему идти по этой линии… Если Кадыров вдруг окажется в качестве военачальника на передовой или в качестве «наместника» на освобождённых территориях, я тоже буду за. Знаете, главное, почему? Я на 150% уверен в том, что он никогда, ни при каких обстоятельствах, даже ценой своей жизни не предаст нашего Верховного Главнокомандующего. А в наше нелёгкое время это дорогого стоит. Может, даже самого дорогого».

Политолог Максим Жаров полагает, что Кадыров никуда уходить не собирается, а попросту иронизирует.

«Кадыров иронизирует по поводу своих околокремлевских оппонентов. Вообще видеоблоги главы Чечни с начала СВО весьма познавательны для других глав субъектов РФ своими мимическими и стилистическими особенностями. А по части иронии с Кадыровым не сравнится даже блогер Медведев», – написал Жаров.

В том, что Кадыров останется главой Чечни, где он пользуется колоссальным авторитетом, уверен политолог Сергей Марков.

«Хотя я бы назначил его генерал-губернатором всех освобожденных регионов бывшей Украины с неограниченными полномочиями. Через год там все было бы хорошо. Там главное нужна максимальная жесткость к врагам. И жесткость к своим управленцам. А он умеет и то и другое», – написал Марков.

Доказательством того, что Кадыров останется в Чечне, можно считать выступления его подчиненных с уверениями незаменимости руководителя республики.

«Благодаря Рамзану Ахматовичу больше никто не говорит о нас как о бандитах и террористах. Он за короткий срок переломил стереотип, который мировые институты навязывали нам десятилетиями. Благодаря ему руины начали превращаться в город ослепительной красоты, люди поверили в будущее, дети начали улыбаться! Все это время мы под защитой Героя, нашего Лидера, за которым весь народ, как за каменной стеной! Это не просто Глава нашей республики, это наш наставник и пример. Он гордость всего народа и каждого чеченца по отдельности. Это наше успокоение и наша победа! Это милость Всевышнего! Нет другого такого в мире и никогда не будет! Да продлит Всевышний Ваши дни», – заявил Ахмед Дудаев, министр Чеченской республики по внешним связям.