«Никогда не смиримся с ядерной угрозой!» – японские манкурты в Совбезе ООН набросились на РФ

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Поскольку Токио якобы «никогда не смирится с любым применением атомного оружия», Япония целиком и полностью поддерживает позицию США и обвиняет РФ в «ядерной угрозе» из-за решения разместить свое оружие массового поражения в Белоруссии.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил представитель Японии Кимихиро Исиканэ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия злоупотребляет своим статусом государства, обладающего ядерным оружием. Япония никогда не сможет смириться с ядерными угрозами России, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. В феврале Россия объявила о приостановке выполнения нового Договора СНВ. Япония глубоко сожалеет о таком решении России, и призывает РФ прекратить приостановку выполнения договора, и немедленно вернуться к его полному выполнению», – сказал Исиканэ.

Он напомнил, что Япония была единственной страной в истории, подвергшейся ядерным бомбардировкам… однако вместо осуждения агрессора – США, вновь набросился на Россию.

«Как единственная сторона, которая когда-либо подвергалась атомным бомбардировкам во время войны, Япония твёрдо привержена усилиям, направленным на построение мира без ядерного оружия, включая ликвидацию ядерного оружия. Япония осуждает угрозу России применять ядерное оружие. Это серьёзная угроза миру и безопасности международного сообщества. Россия не должна прервать 77-летний рекорд неприменения ядерного оружия. Япония призывает Россию и Беларусь прекратить любые действия, которые могут усиливать напряжённость. Япония ещё раз подчеркивает, что Россия должна немедленно прекратить свою агрессивную войну, вывезти все свои войска и военную технику из Украины», – потребовал он.