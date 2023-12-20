«Никогда не станет демократией» – в США вынесли Украине приговор

Константин Серпилин.  
20.12.2023 19:59
  (Мск) , Нью-Йорк
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Военные преступления, геноцид, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Скандал, Украина, Цензура


Украина является коррумпированным образованием под управлением олигархов, и уже не имеет шансов стать нормальным демократическим государством.

Об этом в эфире интернет-канала «Sabby Sabs» заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина является коррумпированным образованием под управлением олигархов, и уже не имеет шансов стать нормальным...

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«Страной управляют олигархи. Вы знаете, Зеленский был актёром, и он сыграл в сериале «Слуга народа». Это захватывающее шоу, потому что он сыграл простого человека, который стал президентом. А потом из-за этого шоу народ подумал, что он мог бы стать президентом.

Но в начале «Слуги народа» показывают закрытую с несколькими безликими мужчинами, которые управляют страной. И они говорят о сделках, которые они заключают, и что они собираются делать. На Украине олигархи собираются вместе, и управляют страной.

И так было всегда. Олигарх привёл Зеленского к власти, чтобы он делал именно, то он делает сейчас. Он не слуга народа, не представитель народа – он слуга олигархов. Он слуга властей, которые используют олигархов для проведения политики внутри Украины», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что единственное спасение для Украины – это быть завоёванной Россией.

«Украина всегда была коррумпированной. Пока существует эта система, они никогда не станет демократической. Единственная хорошая вещь в этой войне, вероятно, заключается в том, что она разрушит эту систему. Победа России, вероятно, приведёт к уничтожению этого коррумпированного образования. И возможно, после этого там будет шанс на нормальную жизнь», – добавил эксперт.

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