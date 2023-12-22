Никогда такого не было и вот, опять. У партнера Зеленского нашли российский паспорт и бизнес в Крыму

Никогда такого не было и вот, опять. Цепные псы грантовой демократии из проекта американского «Радио Свобода» под названием «Схемы» докопались до очередной тайны укрорейха – оказывается, бизнес-партнёр Зеленского и генпродюсер «Лиги смеха» Наум Баруля имеет российский паспорт и работающий бизнес в российском Судаке в Крыму.

Казалось бы, украинцы уже давно привыкли, что у их ура-патриотическое начальство, в кого ни ткни – не ошибешься, имеет родственников с российскими паспортами, а то и не одного. Вон, у Порошенко невестка, а у экс-главы «Избушки» Баканова так вообще жена. И ничего, привыкли и уже не удивляются. Несоответствие яро-русофобских речей и россиян в родне когнитивного диссонанса почти ни у кого не вызывает. Ну, разве что Фарион что-нибудь по этому поводу вякнет.

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И, тем не менее, всякий раз такие новости воспринимаются как какое-то откровение или открытие. Как повод для дежурных гневных филиппик лидеров мнений и колонок в СМИ на вечнозеленую тему «Что с нами не так». Как правило, это риторические вопросы без ответа, потому что правильный ответ на них – все не так. Но такое признание это чересчур даже для рассерженных патриотов по-украински. А потому они привычно останавливаются буквально в шаге от истины.

Но вернемся к нашим баранам. Грантоеды из «Схем» выяснили, что зеленский кореш Баруля до 2014 года целых 15 лет работал в Москве в КВН с Александром Масляковым, а также организовывал выступления команд в российском Крыму. После 2014-го вернулся в Киев и начал сотрудничать с «95 кварталом» под руководством Зеленского.

Зеленского и Барулю по бизнесу связывают две кампании – в двух компаниях. Первой был “Продюсерский центр Лига Смеха”, второй – “Драйв Продакшн”. Также вместе с будущим президентом Баруля спродюсировал несколько юмористических шоу — «Одного разу в Полтаві», «Танька і Володька», «Країна У» и другие.

По данным «Схем», продюсер за последние десять лет так и не нашел времени сдать российский паспорт и все это время регулярно ездил в Крым, заезжая туда по российским документам. Его КВНовский бизнес с московскими корнями также не закрыт, хоть он и уверял в обратном. Живут, здравствуют и исправно платят налоги украинские филиалы КВН – “АМИК УКРАИНА”, “КВН ТВ” и “КВН ПРОДАКШН”. И странным образом к ним не имеют претензий ни СБУ, ни ГБР, ни СНБО, их имущество не национализировано в пользу ВСУ, у них не арестованы счета, как у десятков тысяч иных российских бизнесов в Незалежной.

Отбиваясь от упреков настырных грантоедов Баруля утверждает, что указанные выше компании “просто висят” и с 2014 года они не производили никаких финансовых операций.

В то же время, почему-то не смог объяснить, почему он до сих пор не вышел из структуры собственности компаний, принадлежащих отцу и сыну Масляковым. Вы скажете, тоже мне, нашел прегрешение. И будете неправы. По нынешним украинским временам – крамола страшная, и повод для интереса к такому бизнесу со стороны СБУ.



Но не КВНом единым. Грантоеды нашли у Барули и другой бизнес в России. В частности, в Крыму. Связанный уже с недвижимостью и общепитом. Более того, Баруля еще и перерегистрировал свое имущество и ресторанный бизнес в Судаке «по законодательству страны-агрессора», признав тем самым «оккупацию» полуострова.

И вдобавок, по тем же законам уже после 2014 года по нынешнее время стал владельцем новой недвижимости, регулярно отстегивая сотни тысяч рублей в российский бюджет. То есть, выражаясь суконным языком теперешнего киевского новояза, “финансируя терроризм и агрессивную войну”.

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И снова таки – этот бизнес совершенно невидим для украинской Фемиды. Да и Зеленскому, который на публику мечет громы и молнии в адрес «агрессоров и оккупантов», российский бизнес партнера удивительным образом ничуть не жмет. Как не жмет он и суровое даниловское СНБО, которое за два года СВО так и не удосужилось ввести против Барули персональные санкции и лишить украинского гражданства, как это сделали с десятками других украинских депутатов и бизнесменов, уличенных в связях с РФ.

Может, все дело в том, что «свои люди- сочтемся»? Во время эпичных выборов 2019 года – тех самых, которые «стадион так стадион», “Лига Смеха” вовсю использовалась как инструмент скрытой агитации. Причем, делалось это настолько явно, что не ускользнуло от внимания наблюдателей из гражданской сети “Опора”. Да и сам Наум Баруля попробовал себя в роли ВИП-агитатора за бизнес-партнера. Явно рассчитывая на то, что победа окупит эти хлопоты.

Интересно, что перепало от Зе-щедрот не только Баруле-старшему. Его дочь Ирина Борзова избралась в Верховную Раду от “Слуги народа”, а ее мужа благодарный Зе вообще посадил на винницкое губернаторство.

Все это происходит в стране, где исторически сложилось так, что у каждого третьего имеется родня в нынешней РФ. Правда, теперь ее наличие стало отягчающим обстоятельством и поводом оправдываться. В эту ловушку украинские власти загнали себя сами.

В конце концов, можно было еще на старте пресечь увлечение поисками шпионов и вредителей среди собственной российской родни. Но сделано было ровно наоборот – такие вещи прямо поощрялись, а наличие русской тещи стало компроматом и скандальным обстоятельством, за которое нужно оправдываться, опустив глаза.

Что будет бизнес-партнеру Зе после обнародования этого компромата? А ничего не будет. Как ничего не было и другим украинским випам , уличенным в тех же грехах. Это ведь для простых посполитых переписка с одноклассником из России в чате тянет на уголовную статью и обвинение в работе корректировщиком. А для «панства» – совсем другие законы и правоприменение.