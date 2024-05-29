Никогда такого не было: у украинских вип-таможенников нашли недвижимость в Дубае

Сергей Рыжлв.  
29.05.2024 09:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Компромат, Коррупция, Недвижимость, ОАЭ, Скандал, СМИ, Таможня, Украина


В Киеве – очередные коррупционные разборки. Работающая под крышей американского Радио «Свобода» программа «Схемы» обнаружила принадлежащие экс-замглавы Государственной таможенной службы Украины Руслану Черкасскому жилые апартаменты и офисные здания в Дубае стоимостью около $25 млн. Утверждается, что все это добро экс-чиновник приобрел вместе с авторитетным бищнесменом Виталием Киро, причастным к производству сигарет с поддельными акцизами.

«Схемы» утверждают, что часть этого имущества владельцы сдавали в аренду, часть уже продали. В доступных имущественных декларациях Черкасского нет сведений об этих инвестициях или доходе от их продажи или аренды.

В Киеве – очередные коррупционные разборки. Работающая под крышей американского Радио «Свобода» программа «Схемы»...

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Авторы компромата также «нарыли», что  первую свою недвижимость в Дубае – офисное помещение в Dubai Pearl, стоимостью которого $14 млн Черкасский совместно с Киро купили еще в далеком 2009 году.

А в 2010-м оба инвестировали в два апартамента в Pentominium tower А площадью по 649 кв. м каждый. Общая сумма транзакций – более $10 млн. Оба жилых комплекса по состоянию на сегодняшний день недостроены. Ранее Черкаский указывал в декларациях другие объекты недвижимости в ОАЭ. Журналисты пишут, что это две квартиры в жилом комплексе Bahar 6. Их украинский таможенник уже продал.

Не совсем понятна шумиха, устроенная разоблачителями вокруг этой, в общем-то рядовой по постсоветским меркам истории, поскольку сами же авторы материала отмечают, что в ОАЭ рекой текут деньги постсоветских коррупционеров и сами арабы не спрашивают источники появления этих богатств, обеспечивая их владельцам конфиденциальность. Видимо, чиновник о котором идет речь в материале перешел кому-то дорогу в рамках украинской «Игры престолов».

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