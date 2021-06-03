«Никогда такого не было». Украина пробивает очередное демографическое дно

03.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В сравнении с домайданным периодом на Украине вдвое упало отношение количества рождений к количеству смертей, что в в совокупности с трудовой миграцией приводит к резкому сокращению населения.

Об этом в эфире канала ukrlife.tv заявил киевский экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не прекращается трудовая миграция, а сейчас снимут карантин и хлынет новая волна, я больше чем уверен. У нас за первый квартал самый низкий показатель за количества новорождённых к смертям за всю историю независимости – 38 новорождённых на 100 умерших. Такого не было никогда в Украине. До 2014 года было порядка 80 новорождённых на 100 умерших, то есть падение в 2 раза. И для экономики это проблема», – сказал эксперт.

«Нам говорят, что в Польше тоже трудовая миграция и выехало два миллиона в Великобританию и другие страны Но там идёт замещение нашими людьми а вот в Украине идёт просто вымывание – от 6 до 9 миллионов заробитчан в зависимости от сезона – и демографический кризис. Нельзя говорить на этом фоне, что у нас всё хорошо. Обменный курс и цены – это только лишь индикаторы, они ещё ни о чём не говорят. У нас может быть стабильный курс и нулевая инфляция. Но люди будут беднеть потому что нет рынков сбыта, нет новых рабочих мест», – резюмировал Скаршевский.