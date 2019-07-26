Никого не будем обменивать, только освобождать – полпред Украины в Минске

26.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Не может быть речи об обмене взаимоудерживаемых лиц между Украиной, Россией и ЛДНР, Россия должна освобождать незаконно осужденных военнопленных.

Об этом в эфире телеканала «Громадське ТВ» заявил руководитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Россия все время вбрасывает сюда разного рода темы. Мы сейчас завелись: «менять, менять, менять». Какой обмен? Никакого обмена не будет. Если мы сейчас будем менять, то мы скажем миру: «где тогда ваши санкции?» Сейчас надо наоборот, требовать от мира усиления санкций потому что решение суда не выполняется. А внутри (страны) перестать говорить что мы на кого-то меняем моряков.

Вообще ситуация по большинству людей, которые находятся в плену в России может быть только такая – освобождение. Не меняю кого-то на кого-то , а освобождение.

Что касается людей, которые сейчас находятся в Луганске и Донецке – освобождение. В Крыму – освобождение. Потому что эти люди были осуждены незаконно. Более того, в нарушение Женевской конвенции о правах военнопленных», – сказал он.