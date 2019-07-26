26.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Никого не будем обменивать, только освобождать – полпред Украины в Минске

Не может быть речи об обмене взаимоудерживаемых лиц между Украиной, Россией и ЛДНР, Россия должна освобождать незаконно осужденных военнопленных.

Об этом в эфире телеканала «Громадське ТВ» заявил руководитель политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия все время вбрасывает сюда разного рода темы. Мы сейчас завелись: «менять, менять, менять». Какой обмен? Никакого обмена не будет. Если мы сейчас будем менять, то мы скажем миру: «где тогда ваши санкции?» Сейчас надо наоборот, требовать от мира усиления санкций потому что решение суда не выполняется. А внутри (страны) перестать говорить что мы на кого-то меняем моряков.
Вообще ситуация по большинству людей, которые находятся в плену в России может быть только такая – освобождение. Не меняю кого-то на кого-то , а освобождение.

Что касается людей, которые сейчас находятся в Луганске и Донецке – освобождение. В Крыму – освобождение. Потому что эти люди были осуждены незаконно. Более того, в нарушение Женевской конвенции о правах военнопленных», – сказал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть