«Никого торопить не надо» – генерал Гурулев назвал условия контратаки ВС РФ

Новости Украины

Перед контрнаступательной операцией необходимо усилить тыл резервами, сформированными в ударные группировки, и по максимуму уничтожать стратегические объекты Украины, чтобы противник потратил на восстановление все свои резервы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня не просто надо штат армии увеличить, это будет видно, исходя из возможности промышленности обеспечить то количество военнослужащих всем тем, чем необходимо. Сегодня, наверное, надо прийти к тому, от чего мы отказались. Несмотря на все трудности, которые происходят на фронте, обязательно, надо нарастить именно резервные части. Части сокращенного состава, те, которые будут стоять с полностью готовыми органами управления, это – главное, с вооружением и техникой и с полными пунктами приема личного состава. Я не знаю, как там на данном этапе это все рассматривается, но крайне необходимо нам создать хотя бы четыре-пять дивизий мотострелковых, танковых. Те, которые будут в состоянии в случае необходимости принять личный состав и развернуться при той ситуации, которая есть», – заявил Гурулев.

Он отметил, что торопиться никуда не стоит, пока в российской армии еще не до конца сформированы новые части, а резервы врага еще не уничтожены.

«По сухопутной составляющей, одновременно с теми успехами, которые сегодня явно видны в рамках поражения стратегических объектов, мне говорят: «Надо быстрее переходить в наступление». Не надо быстрее. Есть условия перехода к контрудару. Они вполне прозрачны и предельно понятны. Первое и самое главное – это противник должен исчерпать свои силы, включая все резервы, а резервы еще где-то пытаются на нас бежать. Надо все это дело до конца добить. У нас должно быть четкое понимание… Второе – свои силы и средства должны быть созданы в ударные группировки. А сегодня процесс создания новых формируемых частей еще не завершился. А еще нужно время на перемещение, а еще нужно время для того, чтобы освоиться на театре боевых действий. Необходимо принять решение, провести разведку и так далее. Это серьезный военный труд, который крайне необходим и требует времени. Потому что без этого опять все обернется, мягко скажем, конфузом. Поэтому – не надо сегодня никого торопить. Когда все будет готово, стратегические объекты поражены, противник силы исчерпал, резервов нет, встал где-то в одну линию, тут-тут поджали, и только после этого», – подчеркнул генерал.