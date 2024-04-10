Николаев и Одесса будут русскими – осужденный за «госизмену» одессит

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 16:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одесса и Николаев станут российскими городами, думать, что Россия будет повторять собственные ошибки – глупо.

Об этом в интервью ТСН заявил осужденный Украиной за госизмену на 15 лет одессит Олег Беляев (схвачен СБУ за вывешенный флаг России над своим домом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесса и Николаев станут российскими городами, думать, что Россия будет повторять собственные ошибки –...

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По мнению Беляева, по вопрос принадлежности Киева будет решать лично президент России Владимир Путин.

«В 22-м году в феврале месяце у России не получилось, но происходит эйфория заблуждения в том, что так повторится и сейчас, то же самое повторится завтра и послезавтра.

Я вам скажу так – русские очень хорошо учатся на своих ошибках. Я уверен, что Одесса, Николаев – будут русскими городами, а Киев – это будет на рассмотрение Владимира Владимировича Путина. Да, именно он будет решать, где Киев останется», – заявил Беляев.

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