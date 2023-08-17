Николаевская психушка поставила на поток справки для уклонения от мобилизации

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На Украине растет спрос на липовые справки, позволяющие избежать принудительной мобилизации на фронт.

Так, Государственное бюро расследований отчиталось о разоблачении масштабной схемы такого рода в Николаеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Сотрудники ГБР разоблачили масштабную схему заработка на оформлении «липовых» медицинских справок о непригодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья. По данным следствия, этот «бизнес» организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые производили необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором клиентов», – сообщает ГБР.

Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые становились основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1,5 тыс. долларов США.

«Ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов более чем на 100 тыс. долларов США. Сотрудники ГБР задержали правоохранителя «на горячем», во время передачи медсправок и получения за них платы», – информируют правоохранители.

Кроме того, устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, непосредственно выписывающие справки.