Николаевские реалии. Людей замучил нацистский агитпроп, но они верят в Россию

Сегодня, в рамках цикла о территориях, остающихся пока под пятой киевского режима, расскажем о Николаеве. Этот город всегда считался исконно русским, поскольку начал строиться в 1787 году по приказу князя Потемкина, исполнявшего, в свою очередь, предписание императрицы Екатерины Второй. Свое название получил в честь святителя и чудотворца Николая – покровителя моряков. И первый корабль, фрегат почти с 50 пушками, спущенный в 1790 году со стапелей его первой верфи, тоже назывался в честь этого великого святого.

Так зародилось судостроение, которое впоследствие стало «визитной карточкой» города и основным направлением в его индустрии. В СССР Николаев со своими заводами «Океан», «Черноморским судостроительным» и «Имени 61 коммунара» являлся одним из главных судостроительных центров. А еще раньше, во времена Российской империи, здесь находился штаб имперского Черноморского флота.

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Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году (позднее переписи не проводились, поскольку хунта панически боится раскрытия тайны о его значительной убыли), в этом крупном экономическом центре по-русски говорили почти 57% (для сравнения – 66% в 1897 году), на мове – чуть более 42%, а на других языках – около 1%.

После распада Союза, когда начались гонения на все русское со стороны правящей националистической верхушки, даже ее официальная статистика не могла скрыть явного преобладания в Николаеве русского языка. Что дало повод при Януковиче, после принятия закона о местных языках, присвоить ему здесь статус регионального. Отменен был сей статус после госпереворота – 2014, и в Николаеве, и в области.

Укрогеббельсы сейчас активно пытаются промывать мозги населению на предмет того, что якобы «агрессия России» вызвала здесь небывалый всплеск украинизации, и что в геометрической прогрессии растет число «патриотов», возненавидевших свои исторические корни и переходящих на мову. Однако этим утверждениям противоречат даже данные Международного республиканского института из США, который после проведения своего опроса весной 2023-го, заявил, что на русском языке общалось более 60% населения города, а на украинском – только 30%.



Понимая, что слепить из николаевцев упоротых нациков вряд ли получится и опасаясь их партизанской деятельности в пользу РФ (что уже происходит), Зе-режим пытается пристегнуть их к себе всеми правдами и неправдами. В частности, лицемерными причитаниями о разрушениях в городе и взваливанием вины за это на российскую авиацию и артиллерию. Но самым громким «козырем» Банковой, который всячески пиарят хунтовские пропагандисты, было присвоение Зеленским Николаеву в 2022 году звания «Город-герой» за «отпор вторжению России на Украину».

По мнению агитпропа, благодарные николаевцы должны за сей жест не только в воздух чепчики бросать, но и свои жизни – на «мясные штурмы». Однако как раз с этим-то николаевцы и не согласны. Наоборот, они, как и жители других городов Новороссии и Малороссии, все чаще включаются в антиукраинскую диверсионную деятельность, о чем не так давно заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Вот что он сказал 11 апреля на заседании Совета Безопасности:

«Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему».

Николаевцы прекрасно видят, что официальные панегирики в их адрес со стороны Зе-шайки – это сплошное лицемерие. Которое никак не подтверждается на деле – ни в экономическом плане, ни в социальном, ни в культурном, ни в каком ином. Русскую культуру как гнобили, так и гнобят ( под тем соусом, что николаевцы-де сами ее уже не любят, потому как украинизируются). Экономический кризис усугубляется, растут цены и коммунальные тарифы. Социальная политика в городе, как и повсюду в Укрорейхе, – антинародная. Все больше людей лишается социальной поддержки, многие, особенно старики, оказываются на грани полного обнищания.

И никаких особых привилегий «город-герой» от киевского центра не имеет. Наоборот: закрываются предприятия и фирмы, даже медицинские учреждения, где предоставлялась бесплатная медпомощь. Об этом и о других реалиях мы поговорим сегодня с двумя его жителями.

Это Наталья Борисовна, врач-педиатр с многолетним стажем, которая недавно вынуждена была оставить работу в поликлинике и выехать к дочери в Запорожье, и ее племянник Вячеслав, бывший учитель, а ныне таксист.

Первой дадим слово женщине:

«Я проработала в медицине почти 40 лет. Была на хорошем счету, старалась помогать людям, и они меня уважали. Но буквально месяц назад властями было принято решение о закрытии семи поликлиник и больниц города. Целых семи, вы представляете?! В том числе, и той, где я работала. Да как же возможно такое людоедство, а? Ведь люди сейчас, как никогда прежде, нуждаются в широком спектре медицинских услуг. А если учесть, что большинство из них не имеет возможности лечиться в дорогих платных клиниках, то важность бесплатных возрастает многократно! Тем более что идет война, люди страдают от нее! Но никакой помощи от Киева в этом смысле нет. Зеленский назвал Николаев «городом-героем» – и все, мол, радуйтесь, благодарите и «вмирайте за неньку-Украину». А в смысле реальной поддержки – шиш! Я знаю, почему закрывают государственные медучреждения. Дело в том, что советник Зеленского в Киеве предложил часть их отдать под строительство многоэтажек и бизнес-центров, а часть – под фирмы, торгующие каннабисом. Короче, наркобизнес. Вот и все властное фарисейство в этом, как на ладони. Роняют крокодиловы слезы о том, что николаевцы страдают под бомбежками (это, конечно, страшно, бывает очень страшно в нашем городе, но ведь сами же укропы часто сбивают ракеты над жилыми кварталами), а сами лишают их больниц и поликлиник!».

Наталья Борисовна также в шоке от системы продовольственного обеспечения, на качество которой, и в особенности на цены, никак не повлияло присвоение Николаеву «высокого» звания:

«Я помню, в советские годы моя подруга, жившая в столице, рассказывала, что город-герой Киев имел особые привилегии, особый статус в смысле обеспечения. Там по небольшой цене можно было получать продукты и товары народного потребления, расширялась сеть медицинских учреждений, детских садов, школ. Здесь же ничего не изменилось в лучшую сторону после подписания зеленковской фитюльки. Цены очень высокие, как и везде по Украине. Перед Пасхой еще больше выросли на ряд необходимых товаров. Много дорогущего импорта, все меньше украинского производителя. Николаевская область всегда славилась овощами и фруктами, так они теперь тут дико дорогие стали. И их мало. Очень много обездоленных, нищих людей. Огромные проблемы с водой, дорог нормальных нет. А местные князьки только наживаются, никаких проблем не решая…».

Теперь предоставим слово Вячеславу:

«Я работаю в такси. Поэтому владею информацией от представителей разных слоев общества. Езжу много, не особо опасаясь задержания ТЦК, потому что у меня есть справка о непригодности к военной службе. Скажу честно: справку я получил совершенно бесплатно, благодаря своей тете. И нескольким моим друзьям она так же бесплатно помогла. Не стесняюсь об этом говорить, потому что считаю: в наши дни явлется подвигом не идти воевать против России, не защищать кровавый режим Зе-наркомана и его американских хозяев! И те врачи, которые бесплатно помогают дезертирам, тоже совершают подвиги!.. Но и мне в последнее время становится стремновато, поскольку с принятием мобзакона могут начать проверки «белобилетников». Подонки из ТЦК пытаются закручивать все гайки… Да, так вот об общей картине мнений моих клиентов. Большинство из них русскоязычные, они симпатизируют России. Некоторые вообще не стесняются открыто ее хвалить, поняв, что имеют дело с единомышленником. Правда, есть немало и таких, которые критикуют то, как ведется СВО. Действительно, мы ведь так надеялись, что РФ освободит и Николаев, и Одессу, и Киев за несколько дней. Мы даже за драконовскую коммуналку перестали платить весной 2022-го, надеясь, что Россия ее отменит. А потом долги выросли, а России все нет и нет… Есть раздраженные люди, ругающие российское руководство за непродуманную операцию, договорняки с Западом, непонятки. Они говорят: на кой ляд надо было все это затевать, если должной подготовки не было? Ведь из-за этого мирные люди гибнут, лишаются крова, столько бед… И еще говорят: дождаться надо было, пока укры первыми нападут, чтобы избежать обвинений РФ в агрессии… Однако они все равно за Россию, так-то вот. И помогать ей готовы, судя по их намекам или даже прямым словам. Молодежь готова диверсии проводить, так достали ее нацики со своими ТЦК. Вот, например, мой 18-летний сын и его друзья. Они сердцем и душой за Россию, их не испортили школьные украинские мантры, потому что их правильно воспитывали родители. И таких очень много. Мы в Николаеве с радостью готовы встретить русских братьев. Это наш, русский город, хотя его и пытаются обандерить. И это не с Зеленского началось, в этом еще ставленники Януковича участвовали, бывший мэр, в частности. После Майдана она сразу предал Янука и перебежал к нацикам. Но все равно здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Конечно, есть тут и упоротые укронацисты, понаехали с западенщины. А хохлы из близлежащих деревень – восточные, они гораздо более мягкие, добрые… Думается, никакой партизанщины бандеровской тут не будет. Западенцы сбегут, а мы все с Россией уживемся…».

Вячеслав обобщил все вышесказанное следующим образом:

«Большинство николаевцев ждет Россию и убеждает себя не верить украинской пропаганде, хотя есть и такие, кто крайне недоволен темпами и манерой проведения СВО, гибелью мирных людей и разрушениями. Чтобы укрепить в них веру, нужны умелые и решительные действия РФ, чтобы поскорее все это прекратилось…».