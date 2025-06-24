Николаевский неонацист: Форсирование Днепра – вполне посильная задача для русских

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 12:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для российской армии не является сверхзадачей форсирование Днепра.

Об этом в эфире ТСН заявил главарь николаевской ячейки запрещенного в России террористического «Азова» Илья Зелинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для российской армии не является сверхзадачей форсирование Днепра. Об этом в эфире ТСН заявил...

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«Юг очень сложный, и если упустить момент потери контроля над логистикой, а это легко в нынешней ситуации, если при этом не будет противодействия дронам, если при этом не будет грамотно построенной линии обороны, эшелонированной, – не это, что накопали по аналогии с 1914-м годом, – если этот момент упустить, то можно очень неприятную пощечину получить и на юге.

Я не считаю чем-то невозможным форсирование реки Днепр. Если мы это могли делать достаточно ограниченными ресурсами, то им это тоже ничего не стоит. Меня просто вымораживает тот момент, что у нас люди воспринимают это как не реальную угрозу, не реальное развитие событий, типа: «Да ну, что, они будут речку форсировать?». Если для нас это не было невозможным, это не значит, что и для них это невозможно – вполне это реальное развитие. Я бы хотел, чтобы у нас уже какая-то стратегия была», – заявил Зелинский.

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