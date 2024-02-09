Николаевское подполье установило веб-камеры в местном порту
На подконтрольных киевскому режиму территориях местные жители продолжают оказывать помощь российской армии в демилитаризации Украины.
Так, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Николаеве был задержан очередной подпольщик.
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«Служба безопасности разоблачила в Николаеве еще одного агента российских спецслужб. Злоумышленник собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. В зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.
Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько веб-камер на технологических сооружениях вблизи местного порта. После установки видеоустройств они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе», – сообщает СБУ.
Отмечается, что мужчина был задержан во время попытки установить еще одну с видом на речную акваторию.
Кроме того, в задачи подпольщика входило «выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов».
Задержанным оказался сотрудник местной компании, который не скрывал своих пророссийских настроений.
Ему грозит пожизненное заключение по статье «Измена родине».
Офицер ВМФ РФ пояснил «ПолитНавигатору», что гипотетически в Николаеве есть интересующие российскую армию объекты, был смысл и отслеживать активность в акватории.
«В Николаеве собирали морские дроны. Наши вроде давеча разбили цех. С этой точки зрения был смысл наблюдения. Кроме того, интересен общий трафик: кто, под чьим флагом, куда и чего везет.
ВМСУ в этом ряде на последнем месте ввиду отсутствия корабельного состава, но катера пока у них есть и есть практическая возможность их ремонта и даже сборки на производственных мощностях, оставшихся от николаевских судостроительных заводов. Это тоже надо отслеживать, чтобы знать, куда наносить удары», – сказал офицер.
Спасибо!
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