Николаевское подполье установило веб-камеры в местном порту

Игорь Шкапа.  
09.02.2024 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1204
 
Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, СБУ, Украина


На подконтрольных киевскому режиму территориях местные жители продолжают оказывать помощь российской армии в демилитаризации Украины.

Так, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Николаеве был задержан очередной подпольщик.

На подконтрольных киевскому режиму территориях местные жители продолжают оказывать помощь российской армии в демилитаризации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Служба безопасности разоблачила в Николаеве еще одного агента российских спецслужб. Злоумышленник собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. В зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько веб-камер на технологических сооружениях вблизи местного порта. После установки видеоустройств они должны осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе», – сообщает СБУ.

Отмечается, что мужчина был задержан во время попытки установить еще одну с видом на речную акваторию.

Кроме того, в задачи подпольщика входило «выявление наземных объектов Сил обороны, в том числе военных госпиталей, учебных центров и блокпостов».

Задержанным оказался сотрудник местной компании, который не скрывал своих пророссийских настроений.

Ему грозит пожизненное заключение по статье «Измена родине».

Офицер ВМФ РФ пояснил «ПолитНавигатору», что гипотетически в Николаеве есть интересующие российскую армию объекты, был смысл и отслеживать активность в акватории.

«В Николаеве собирали морские дроны. Наши вроде давеча разбили цех. С этой точки зрения был смысл наблюдения.  Кроме того, интересен общий трафик: кто, под чьим флагом, куда и чего везет.

ВМСУ  в этом ряде на последнем месте ввиду отсутствия корабельного состава, но катера пока у них есть и есть практическая возможность их ремонта и даже сборки на производственных мощностях, оставшихся от николаевских судостроительных заводов. Это тоже надо отслеживать, чтобы знать, куда наносить удары», – сказал офицер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть