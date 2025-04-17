Николай Азаров наиболее предпочтителен как глава переходного Кабмина Украины, – результаты опроса

Наибольшие шансы возглавить переходное правительство Украины (которое будет сформировано в случае успешных переговоров России и США) – у Николая Азарова, который уже занимал должность главы Кабмина в 2010-14 годах, а с недавних пор вернулся в активную политику уже в статусе сопредседателя «Клуба народного единства».

Таковы результаты опроса читателей «ПолитНавигатора», проведенного накануне на Telegram-канале издания. За Азарова высказались 32% респондентов. Голосование продолжалось четверо суток, в общей сложности в нем приняло участие около 40 тысяч человек. Из них 45% – это жители России, 55% – других стран (20% – Украина, остальные – государства, где много украинских беженцев – Польша, Белоруссия, Австрия, Германия, Англия, США и т.д.).

Популярность Азарова объясняется тем, что спустя десятилетие войны и разрухи жизнь до Майдана кажется образцом стабильности и материального благополучия. С этим неразрывно связано имя тогдашнего главы Кабмина, и надежды на его возвращение в украинское руководство продиктованы ностальгией по «старым добрым временам». Кроме того, Азаров не был замечен в скандалах и популизме, чем грешили другие претенденты.

А вот второе место оказалось неожиданным. Его получил действующий нардеп Артём Дмитрук, избиравшийся от Одесской области. «Серебро» (20% голосов) Дмитрука, всего скорее, обеспечили голоса эмиграции на Западе, куда он был вынужден бежать сам после ссоры с Зеленским.

На этом фоне удивительно, что куда более активный в СМИ и соцсетях экс-нардеп Олег Царев набрал лишь 8% голосов. Возможно, причина еще и в мобилизации сторонников в Сети, которую смог обеспечить Дмитрук.

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный получил третье место (13% голосов). И это, скорее, не читательские предпочтения, а результат развернутой вокруг Залужного информационной кампании – украинская социология лепит из автора провального «контрнаступа» самого рейтинговую альтернативу Зеленскому. Однако не будем забывать, что Залужный – британская креатура, которая вряд ли устроит Вашингтон и Москву.

На четвертом месте с 10% оказался еще один экс-премьер – Юлия Тимошенко. Высокий результат можно объяснить тем, что многие помнят мастерство Тимошенко сидеть с ровной осанкой «на двух стульях» и кокетничать с Путиным на пресс-конференции. Её сегодняшнее бандеровское амплуа очень быстро поменяет окрас, как только речь зайдет о возвращении к власти.

Голосование одинаково определило аутсайдеров – это экс-президент Украины Петр Порошенко (7%), мэр Киева Виталий Кличко (3%) и испанский блогер Анатолий Шарий (7%).