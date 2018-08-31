Николай Азаров: «Все переговоры с киевским режимом бесполезны и бессмысленны»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Фейсбуке выразил глубокие соболезнования семье погибшего при взрыве главы ДНР Александра Захарченко и всем жителям Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ответственность за гибель главы ДНР Азаров возлагает на преступный киевский режим и бездействие Запада.
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«В результате террористического акта, подготовленного и осуществленного незаконным киевским режимом, – пишет Николай Азаров, – погиб руководитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко.
Это зверское убийство в очередной раз показало, что все переговоры с киевским режимом бесполезны и бессмысленны.
Начиная с организованной бойни на Майдане, поджога Дома профсоюзов в Одессе, варварских обстрелов мирного населения Донбасса, многочисленных террористических актов в ДНР и ДНР и заканчивая сегодняшним зверским убийством А. Захарченко, киевский режим показал свое явное пренебрежение всеми международными нормами, он поставил себя вне закона.
Потворство таким методам киевского режима и нереагирование на них со стороны западных стран, яснее ясного показывают суть их политики к Украине. Восстановление законности и конституционного порядка в Украине – сейчас главное условие мира и благополучия украинского народа.
Глубокие соболезнования семье А.В. Захарченко и всем жителям Донбасса».
Метки: Николай Азаров, убийство Захарченко
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