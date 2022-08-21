Николай Долуда рассказал об успехах казачьих подразделений в боях на Украине

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Новости Украины

Добровольческие казачьи отряды выполняют боевые задачи на самых важных направлениях в зоне СВО. Об этом сообщил глава Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы Николай Долуда.

По словам атамана, боевые отряды кубанских казаков «Таврида» и «Ермак» в настоящее время ведут активные боевые действия на Донецком, Запорожском и Харьковском направлениях. Бойцы отряда «Кубань» ведут наступление в районе Марьинки на западной окраине Донецка, где штурмовые группы при поддержке минометных расчетов смогли продвинуться в жилой застройке.

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На Николаевском направлении действуют добровольцы сводного отряда «Дон», в который вошли казаки Всероссийского казачьего общества и Союза казаков-воинов России и зарубежья. Как отметил атаман Долуда, бойцам «Дона», несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны ВСУ, удалось разгромить противника и прорвать его оборону на глубину до 3 километров.

Несмотря на понесенные потери, казаки уверены в победе и готовы выполнять боевые задачи по освобождению Украины от националистов.

Усиление присутствия казачьих отрядов на передовой произошло после совещания руководителей Всероссийского казачьего общества, в ходе которого Николай Долуда раскритиковал атаманов за неудовлетворительную работу по подготовке и отправке добровольцев в зону СВО.

«Главная на текущий момент государственная задача – добровольное участие казаков в специальной военной операции на Донбассе – не во всех войсковых казачьих обществах решается по-государственному», — обратился он к главам казачьих войск.

Такая реакция атамана Всероссийского казачьего общества последовала после шквала критики, обрушившегося на казачество за недостаточное участие казаков в спецоперации. По словам атамана Долуды, на конец июня на Украине находилось лишь около 5 тысяч казаков — в то время, как только в ВСКО состоит более 160 тысяч реестровых казаков, находящихся на государственной службе.