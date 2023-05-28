Николя разбушевался: Французский «президент» в Киеве требует исключить Россию из ООН

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В соответствии с Уставом ООН, Украина имеет право наносить удары по военным объектам не только на территории «старой» России, но и по её союзникам.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил президент центра изучения и исследований политических решений Николя Тензер (Франция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы должны выкинуть Россию из Совбеза ООН, где она является постоянным членом. Должны исключить Россию даже из ООН вообще, у нас есть правовые механизмы и аргументы в пользу этого. Это лишь вопрос политической воли. Мы также должны быть последовательны вот в чём: 51-я статья Устава ООН, касающаяся самозащиты страны. Украина имеет право защищать себя и наносить удары по территории России по военным объектам. И также это будет касаться всех союзников России. И 27-я статья третий абзац Хартии ООН: ни одна страна, которая является частью конфликта, не должна иметь права голоса в рамках Совбеза ООН. Давайте будем последовательными, и только это нам обеспечит возвращение к справедливости и верховенству права», – призвал Тензер.