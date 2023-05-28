Николя разбушевался: Французский «президент» в Киеве требует исключить Россию из ООН

Вадим Москаленко.  
28.05.2023 16:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, Украина, Франция


В соответствии с Уставом ООН, Украина имеет право наносить удары по военным объектам не только на территории «старой» России, но и по её союзникам.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил президент центра изучения и исследований политических решений Николя Тензер (Франция), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В соответствии с Уставом ООН, Украина имеет право наносить удары по военным объектам не...

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«Мы должны выкинуть Россию из Совбеза ООН, где она является постоянным членом. Должны исключить Россию даже из ООН вообще, у нас есть правовые механизмы и аргументы в пользу этого. Это лишь вопрос политической воли.

Мы также должны быть последовательны вот в чём: 51-я статья Устава ООН, касающаяся самозащиты страны. Украина имеет право защищать себя и наносить удары по территории России по военным объектам. И также это будет касаться всех союзников России.

И 27-я статья третий абзац Хартии ООН: ни одна страна, которая является частью конфликта, не должна иметь права голоса в рамках Совбеза ООН. Давайте будем последовательными, и только это нам обеспечит возвращение к справедливости и верховенству права», – призвал Тензер.

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