Никому не нужны: украинцев Крыма даже не позвали на «Крымскую платформу»

Новости Украины

Руководителей «Краевой рады украинцев Крыма», которые провозгласили свою организацию представительницей интересов крымчан украинской национальности, в этом году не пригласили на саммит «Крымской платформы».

Более того, в итоговой резолюции саммита нет ни слова о положении украинцев в Крыму, которые «терпят притеснения» не меньше крымских татар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пресс-конференции в Киеве один из основателей «Краевой рады украинцев Крыма» Андрей Иванец посетовал, что украинская власть продолжает игнорировать проблемы крымчан украинской национальности и не ставит государственным органам задачу по их поддержке.

«Украинская община находится в очень сложном положении, и поэтому необходима государственная политика, которая бы на стратегическом уровне учитывала интересы защиты украинцев Крыма, и то, что в стратегии деокупации и реинтеграции Крыма лишь один раз упоминаются украинцы Крыма и не поставленные задачи органам государственной власти о том, какие структуры создавать, какие поддерживать, какую политику вести – это показатель того, что дефицит внимания к проблемам нашей громады он не преодолен, и «Крымская платформа», с точки зрения защиты прав украинской общины, сделала шаг назад в сравнении с прошлым годом, когда в саммите принимали участие наши представители, – подчеркнул Иванец. – Даже международные институты, когда рассматривают ситуацию в Крыму, обязательно вспоминают о проблемах украинской общины в Крыму. Потому что она находится в тяжёлом положении, а в документе «Крымской платформы» нет ни одного слова про украинцев – это серьёзный недостаток в политике нашего государства».

Еще один соучредитель «Краевой рады украинцев Крыма», редактор газеты «Крымская светлица», известный как один из координаторов движения «Евромайдан-Крым» Андрей Щекун посетовал, что на протяжении вот уже 31 года независимости представители государственных органов власти ничего не делают для украинцев Крыма.

«Этот риторический вопрос из года в год переносит нас в дискуссии и обсуждения, но не в реалистические действия со стороны представителей органов власти, – отметил Щекун. – К сожалению, на 31 году независимости Украины мы должны доказывать, что украинцы в Крыму есть, и они отстаивают законные права».

В первую очередь, по словам активистов «Краевой рады», речь идет о признании 28 августа Днем защиты прав украинской общины в Крыму. Этим должна озаботиться представитель президента в несуществующей АРК Тамила Ташева. Она же должна внести украинцев Крыма в повестку дня второй сессии саммита «Крымской платформы» в Хорватии 25 октября.

«На сегодняшний день у нас есть стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма, она утверждена, принята, но, к сожалению, все предложения, которые бы мы ни вносили от «Краевой рады», не приняты, как и план мероприятий, которые мы предлагали так же не принят. Мы бы хотели обратить на это внимание и вернуться к нашим предложениям», – указал Щекун.

Сооснователи объединения с сожалением констатировали, что Россия не жалеет средств на поддержку созданных в Крыму украинских организаций. Их представители выступают на международных площадках, издают периодику на украинском языке, проводят форумы, фестивали съезды. И все это, чтобы создать «видимость» удовлетворенности жизнью в Крыму. Тогда же, как власть Украины не может передать верующим здание кафедрального собора УПЦ Киевского патриархата в центре Симферополя.

Первым шагом по государственной защите украинцев Крыма, по их мнению, должна стать разработка отдельного закона и включение мероприятий по поддержке украинской общины в стратегию, которую представили на саммите «Крымская платформа» в этом году.