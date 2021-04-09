Никонорова выступила за обнародование всей болтовни киевских переговорщиков на заседаниях ТКГ

09.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Обнаглевшая украинская делегация в ТКГ после совершённых военных преступлений против жителей Донбасса, как ни в чём не бывало, предложила перемирие.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце переговоров внезапно появился глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. У нас шёл диалог с Кравчуком. Мы предложили документ, который позволил бы на практике реализовать механизм верификации и пресечения нарушений режима прекращения огня. То есть, это практический механизм, работающий.

Со стороны Украины мы услышали, что они сегодня не готовы давать на это какой-либо ответ – «давайте просто скажем, что с завтрашнего дня, с 00:01 мы возобновляем перемирие». На что мы резонно спросили, а вы из него вышли, оно у вас не действовало? Как это – «возобновляем», почему вдруг с сегодняшнего дня? «Ну, вот, нужно сделать такое политическое заявление».

В итоге мы, понимая, что у нас перемирие действует, очень сложно сдерживать бойцов, но, тем не менее, есть приказ главнокомандующего, и они этого приказа прислушиваются. То есть, мы ведём только ответный огонь, когда не удалось задействовать координационный механизм. С украинской стороны, получается, либо этого не было, либо зачем они тогда предлагают новую дату?

И тут появляется Ермак, говорит, раз вас так не устраивает, давайте тогда напишем, что мы (вдумайтесь!) «приветствуем безусловное выполнение режима прекращения огня», на что не эмоционально было ответить невозможно. То есть, что значит «безусловное выполнение», это когда ребёнок был убит? Или когда был убит снайпером 71-летний гражданин – это «безусловное» выполнение прекращения огня считается на Украине?» – рассказала Никонорова.

Вторым же пунктом Ермак предложил отметить в общем заявлении, что мы не видим препятствий для того, чтобы «вернуться» в соглашение о режиме прекращения огня. В связи с этим Никонорова выразила сожаления, что нельзя вести переговоры публично.

«Потому что все бы тогда услышали – и мировое сообщество, и лидеры, к которым апеллирует господин Зеленский. Что нет никакого режима прекращения огня на Украине. То есть, они прямо в этом расписываются. А сейчас пытаются прикрыть этим фоном и попытками якобы возобновить, «вернуться», они пытаются прикрыть и обелить себя после того, что произошло и произошли смерти гражданских людей», – заключила донецкий министр.