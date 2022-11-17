Никонов: Украина на грани поражения и готова на всё

17.11.2022  22:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Украина сознательно устроила провокацию с попаданием ракеты ПВО на территорию Польши, поскольку она уже не может вести войну в одиночку без помощи НАТО.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат Вячеслав Никонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сознательно устроила провокацию с попаданием ракеты ПВО на территорию Польши, поскольку она уже...

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«Украина играет в опасные игры не от хорошей жизни. У Украины на самом деле все плохо, потому что она стоит на грани поражения. Там очевидные демографические ограничения. У Украины нет собственного военного производства. Она получает западную технику, но там ужасная пересортица – и самой техники, и боеприпасов, которые не подходят к этой технике.

В этой ситуации Украине важно втянуть НАТО в качестве прямого участника войны. Поэтому со стороны Украины будут предприниматься все новые провокации, все более и более опасные», – сказал Никонов.

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