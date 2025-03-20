Никто на Украине и Западе не собирается выполнять условия прекращения огня – Сапоньков

Катя Добрина.  
20.03.2025 17:49
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 532
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина пропустила мимо ушей требование России прекратить мобилизацию, а Запад – приостановить поставки оружия Киеву на 30-дневный срок перемирия.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пропустила мимо ушей требование России прекратить мобилизацию, а Запад – приостановить поставки оружия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Наш президент обозначил вполне адекватные требования нашей страны – это остановка мобилизации на Украине, этой «бусификации», – и прекращение хотя бы официальных поставок, хотя бы со стороны Запада. Потому что через западную границу идут эшелоны на Жешув и прочие пункты перевалки. Все это разгружается и сплошным потоком идёт на фронт.

Хотя бы эти два пункта – и можно будет дальше о чём-то разговаривать. Но Украина отвергла сразу же приостановку мобилизации, пропустила мимо ушей. Коллективный Запад тоже сразу вывел за скобки разговоры о поставках и попытался сместить фокус на что-либо другое. И получается, что без этих двух требований прекращение огня просто бесполезно», – подчеркнул он.

Но даже если получится подойти к заморозке конфликта, чего добивается США, возникнет много вопросов. Во-первых, в зоне СВО занято около 700 тысяч контрактников, и просто распустить их по домам не получится. Тогда чем военнослужащие будут заниматься, и кто будет выплачивать им жалование?

«И второе – это ротация и вывод на ротацию. Демобилизацией это не назовёшь, но этих людей надо поменять. Без этого армия, которая останется там же в окопах, просто войдёт в небоеспособное состояние. С украинской стороны будут те же самые процессы идти. Без этих трех условий о каком-либо перемирии, прекращении боевых действий говорить смысла нет», – заключил Сапоньков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить