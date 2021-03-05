«Никто не был готов» – Запад испытывает панический страх перед новой Россией

05.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Запад стал воспринимать Россию как реальную угрозу на идеологическом уровне, что стало причиной построения очередного «железного занавеса». Только, если полвека назад этот занавес строил Советский Союз, то сегодня этим занимаются уже в Европе.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее мнению, произошло это потому, что сегодня Россия выходит на пик своего влияния в мире и может одновременно играть на многих «шахматных досках».

«Видимо, я так думаю, что где-то полтора года назад они там реально начали понимать, что это не случайность и это не «последний всплеск агонизирующий бывшей империи», а Россия находится реально на взлете, на новом взлете державном своем, набирает силу, набирает темп развития, у нее растут амбиции, она умудряется играть сразу на нескольких досках, у нее куча тузов в рукаве, которых от нее никто уже не ждал…

И там реально испугались. Потому что, если что-то может напугать Европу до крайности – это сильная Россия. При этом, тонкость еще и в том, что эта сила, она другая по сравнению с тем, что было, скажем, 50 лет назад. У СССР была масса достоинств, Европа его побаивалась, но, тем не менее, интеллектуально и идеологически СССР не представлял угрозы для Запада. Итоги «Холодной войны» это подтвердили.

То есть, нас обыграли в значительной степени и в этой интеллектуально-идеологической почве, потому что мы там потерпели сокрушительное поражение, мы оказались неконкурентоспособны. Но сейчас ситуация сменилась на обратное. Запад видит в России идеологическую угрозу и интеллектуальную, потому что Россия предлагает некий проект видения своего будущего. Консервативное видение, но при этом наше видение сопровождается внятными успехами по массе направлений – политических, геополитических, экономических и массе других.

В этой ситуации они испугались не военной даже угрозы, а именно вот этой, идейно-политической. И, естественный шаг – опустить железный занавес. Но если тогда, 50 лет назад, основные усилия по разграничению сторон и недопущению иностранного влияния, которое воспринималось как угроза, предпринимал Советский Союз, то сейчас Европа начинает от нас закрываться.

При этом, сохраняются отдельные, стратегические, жизненно важные для нее каналы сотрудничества, именно поэтому ничего не происходит с «Северным потоком». На все остальное опускается максимально жесткий занавес, чтобы защитить себя от «тлетворного влияния» России, как они его воспринимают. Которая становится слишком сильной. Ее начали воспринимать как угрозу», – заявила Алкснис.