27.12.2019, Донецк, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество
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«Никто не должен быть забыт»: Сражавшихся за Донбасс обеспечат льготами

Власти ДНР начинают составление списков всех участников вооруженной борьбы в защиту республик Донбасса, которым будет предоставлено социальное обеспечение.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин сегодня на встрече с командиром отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковником Владимиром Жогой.

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По словам Пушилина, в Донецке учреждается межведомственная комиссия из представителей  всех правоохранительных структур. Комиссии предстоит определить список подразделений, участники которых получат выплаты и льготы.

«Помним, с 2014 года их было достаточное количество – никто не должен быть забыт.

Список подразделений утверждают, дальше продолжается работа по спискам, по верификации состава каждого подразделения. Информация передается в военкоматы – по месту жительства все смогут получить удостоверения участника боевых действий.

На данный момент нам нужно понять количество, идентифицировать каждого. В последующем с развитием Республики, развитием экономики, конечно же, это дополнительные льготы, дополнительные возможности, которые будут предоставлены. То, что мы планировали, мы делаем – работа начинается вот уже буквально.

Еще важным является пенсионное обеспечение военнослужащих, и теперь оно будет вписано в общую систему пенсионного обеспечения», – рассказал Денис Пушилин.

Глава ДНР добавил, что стаж военнослужащих будет определяться из расчета «месяц за три». Это будет закреплено соответствующими нормативными правовыми актами.

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