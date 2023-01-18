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Судилище над Россией и её гражданами должно происходить на территории Украины и совершаться украинскими судьями для того, чтобы максимально оградить процесс от международного сообщества.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил британский адвокат Джеффри Найс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мероприятия по привлечению к ответственности должны совершаться украинцами и на Украине, хоть сейчас это и немного опасно. Происходить это должно на украинском и русском языках, не на английском, и не международными действующими лицами», – вещал адвокат.

Он пояснил, что такой закрытый суд будет защищён от нежелательного для Запада международного давления.

«Во-первых, если позволить международникам принять участие, то на них будут оказывать международное давление, и они не всегда будут защищать интересы справедливости и правосудия. Во-вторых, эти преступления были совершены на территории Украины. Поэтому привилегией и обязанностью Украины является расследовать, доказать и осудить виновных на Украине, в украинском суде, и украинцами», – валял дурака Найс.