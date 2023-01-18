«Никто не должен помешать расправе» – в Давосе призвали провести судилище над РФ на Украине

Вадим Москаленко.  
18.01.2023 18:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Судилище над Россией и её гражданами должно происходить на территории Украины и совершаться украинскими судьями для того, чтобы максимально оградить процесс от международного сообщества.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил британский адвокат Джеффри Найс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Судилище над Россией и её гражданами должно происходить на территории Украины и совершаться украинскими...

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«Мероприятия по привлечению к ответственности должны совершаться украинцами и на Украине, хоть сейчас это и немного опасно. Происходить это должно на украинском и русском языках, не на английском, и не международными действующими лицами», – вещал адвокат.

Он пояснил, что такой закрытый суд будет защищён от нежелательного для Запада международного давления.

«Во-первых, если позволить международникам принять участие, то на них будут оказывать международное давление, и они не всегда будут защищать интересы справедливости и правосудия.

Во-вторых, эти преступления были совершены на территории Украины. Поэтому привилегией и обязанностью Украины является расследовать, доказать и осудить виновных на Украине, в украинском суде, и украинцами», – валял дурака Найс.

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