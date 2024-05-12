«Никто не готов к новой угрозе»: все расслабились как в феврале 2022 года – Тука

Елена Острякова.  
12.05.2024 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1779
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские власти слишком долго «убаюкивали население» страны, и теперь оно не в состоянии осознать угрозу российского наступления.

Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские власти слишком долго «убаюкивали население» страны, и теперь оно не в состоянии осознать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Как перенастроить настроения общества, которому два с половиной года рассказывали, что все это ненадолго, все это фигня, расслабьте булки. И вдруг выясняется, что согласно анализу – и западных экспертов, и наших участников (подчеркиваю, не болтунов, а участников) боевых действий, ситуация на фронте по уровню угроз аналогична ситуации начала военного вторжения 2022 года.

Как действующей власти донести уровень этой угрозы. С моей точки зрения, это важнейшая и сложнейшая задача», – переживает Тука.

Он считает, что в такой ситуации власти не смогут провести мобилизацию и перевести, наконец, экономику на военные рельсы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть