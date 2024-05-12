«Никто не готов к новой угрозе»: все расслабились как в феврале 2022 года – Тука
Украинские власти слишком долго «убаюкивали население» страны, и теперь оно не в состоянии осознать угрозу российского наступления.
Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как перенастроить настроения общества, которому два с половиной года рассказывали, что все это ненадолго, все это фигня, расслабьте булки. И вдруг выясняется, что согласно анализу – и западных экспертов, и наших участников (подчеркиваю, не болтунов, а участников) боевых действий, ситуация на фронте по уровню угроз аналогична ситуации начала военного вторжения 2022 года.
Как действующей власти донести уровень этой угрозы. С моей точки зрения, это важнейшая и сложнейшая задача», – переживает Тука.
Он считает, что в такой ситуации власти не смогут провести мобилизацию и перевести, наконец, экономику на военные рельсы.
Спасибо!
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