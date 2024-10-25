«Никто не хочет понять» – в Киеве назвали ультиматум Путина «лучшим сценарием для Украины»

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 17:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина уже фактически проиграла войну, и лучшим сценарием для неё было бы безоговорочно согласиться со всеми предложениями России.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже фактически проиграла войну, и лучшим сценарием для неё было бы безоговорочно согласиться...

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«Фактор Украины становится неинтересным. Разумеется, с точки зрения Зеленского и Украины – это катастрофа.

Это вызывает разные реакции, включая истерические. На данный момент, как я понимаю, ключевая стратегия, которая единственная остается – это стратегия истерики и стратегия постоянной эскалации, постоянного повышения ставок.

Потому что по текущей конфигурации единственный мыслимый сценарий, при котором этот конфликт прекращается, и начинаются переговоры – за счет Украины. Факт заключается в том, что Украина войну проиграла. И понятно, что любой мирный договор с проигравшей стороной будет жестоким. Но сказать об этом украинскому населению, а тем более убедить его в этом, практически невозможно», – отметил эксперт.

Щелин подчеркнул, что война продолжается в восточных областях Украины, и не затрагивает напрямую большинства её жителей.

«В итоге, когда говорят о мире на Украине, обсуждают варианты фантастические. Не менее фантастические, чем «план победы» Зеленского. Планы, которые обсуждают часто вот в студиях, это, условно говоря, пол-Украины в НАТО.

Это два абсолютно одинаковых фантастических плана, которые с реальностью не имеют ничего общего, но население их обсуждает. То есть пока нет абсолютной готовности обсуждать ничего, что приближено к реальности.

А реальность для Украины в том, что если она реально хочет переговоров, то лучший ее сценарий – это ультиматум Путина. Вот это ее лучший сценарий. А для украинского сообщества эта фраза является просто харамом. Я думаю, у меня сейчас будет просто куча гневных комментариев», – подытожил он.

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