«Никто не хочет служить у лузеров» – американский офицер о проблемах армии США

Террористические Аль-Каида и Талибан стремительно проводят рекрутинг, поскольку считают себя победителями, тогда как в армию США не хотят идти после позорного бегства американцев из Афганистана.

Об этом на канале «Да это так» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, есть ли у США силы на ведение нескольких конфликтов одновременно, Табах ответил, что не знает, но «должно хватить».

«Потому что у нас недобор вооружённых сил в этом году – 25%. Половина белокожего населения не идёт в вооружённые силы. При мне была, как говорится, народная армия, потому что в процентном отношении было одинаково: 11% чернокожих – 11% в армии, 3% евреев – 3% евреев в армии и так далее. А теперь половину белокожих не добрали. И много офицеров ушли в отставку. После выхода из Афгана у нас проблема вооружённых сил, большая нехватка. Теперь вахты дольше, походы дольше, патрулирование в море дольше, а у людей семьи, и они по году не приезжают домой – нахрен им эта служба? И люди уходят, нехватка офицерского состава, старших офицеров мало, потому что молодые офицеры уходят. Они хотят быть с молодой женой или с молодым мужем. Это проблема. Поэтому, я не знаю, на сколько фронтов нас хватит», – рассказал бывший натовец.

Также он поведал о проблеме с военными заказами.

«То есть деньги выделили, а главы фирм, у нас же частные военные фирмы, говорят: а у нас заказов нет. Мы им говорим: снарядов не хватает. Они говорят: мы можем сделать снаряды, поставить три смены, две смены, и мы наклепаем их, заказ дайте. Заказов нет. Говорят, что нехватка у нас, а заказы не дают, а деньги выделены. Белый дом сидит на этом и не действует. Вот, в чём проблема», – пожаловался Табах.

Он добавил, что после позорного бегства из Афганистана никто не хочет служить в армии США.

«Поэтому, я не уверен, на сколько фронтов мы сможем воевать, но я думаю, что сможем. Всё равно наша армия очень сильная и другую армию победит. Другое дело, как политика будет действовать. Мы же Афган разбили, захватили, дальше что? Взял он и драпанул оттуда ни с того ни сего. Я встречался с генералом Петреусом, он до сих пор в шоке, какой выход был из Афганистана. И это большая проблема – никто не хочет служить у лузеров. То есть у нас набора не хватает, а у Аль-Каиды с рекруторством нет никакой проблемы. У Талибана нет никакой проблемы с набором людей. Почему? Потому что они победителями вышли из этого», – заключил американский военный.