«Никто не хочет в конце войны быть убитым», – беглый киевский миллионер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Население Украины бежит из страны, потому что узнало о планах власти мобилизовать еще полмиллиона человек. Люди не хотят быть убитыми, поэтому пытаются любыми способами покинуть территорию страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Балашова, сегодня на Украине не приходится говорить ни о каких свободах.

«Зеленский свободен? А его окружение свободно? А люди, которые прячутся по подвалам от власти, не хотят умирать, свободны? А журналисты, которые бегут из делегации? Прямо «совком» повеяло – это в Советском Союзе люди внедрялись в делегации и бежали от КГБшников. Они сейчас ужесточат контроль над этими перемещающимися, потому бегут массово? Я, вот, смотрел, председатель сельсовета какого-то там говорит: «У меня 10 волонтеров привезли груз, поехали обратно и остались». Знаете, почему они остаются там? Потому что вдруг заговорили о мобилизации в 500 тысяч. И никто не хочет в конце войны быть убитым», – заявил Балашов.