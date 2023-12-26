«Никто не хочет в конце войны быть убитым», – беглый киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 09:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Население Украины бежит из страны, потому что узнало о планах власти мобилизовать еще полмиллиона человек. Люди не хотят быть убитыми, поэтому пытаются любыми способами покинуть территорию страны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины бежит из страны, потому что узнало о планах власти мобилизовать еще полмиллиона...

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По мнению Балашова, сегодня на Украине не приходится говорить ни о каких свободах.

«Зеленский свободен? А его окружение свободно? А люди, которые прячутся по подвалам от власти, не хотят умирать, свободны? А журналисты, которые бегут из делегации?

Прямо «совком» повеяло – это в Советском Союзе люди внедрялись в делегации и бежали от КГБшников.

Они сейчас ужесточат контроль над этими перемещающимися, потому бегут массово?

Я, вот, смотрел, председатель сельсовета какого-то там говорит: «У меня 10 волонтеров привезли груз, поехали обратно и остались». Знаете, почему они остаются там? Потому что вдруг заговорили о мобилизации в 500 тысяч. И никто не хочет в конце войны быть убитым», – заявил Балашов.

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