Никто не может сказать, какую отраву смыло с берегов Днепра – учёная

Обмеление Каховского водохранилища – это экологическая катастрофа, последствия которой будут отслеживаться много лет. Доподлинно не известно, какие загрязняющие вещества оказались в Чёрном море, и к каким экологическим последствиям это приведет, прежде всего – для побережья Болгарии и Румынии.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявила замдиректора Института перспективных исследований СевГУ Светлана Рубцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для восстановления Каховского водохранилища потребуется много лет, и то, что мы сейчас видим – это пустыня на месте той воды, которая ушла в Днепро-Бугский лиман. Он тоже восстановится еще не скоро. Говоря об отклике на Крымский полуостров, мне бы хотелось вспомнить карту течений Черного моря и рассмотреть, что вода, которая прибывает с Днепра, прежде всего будет идти в сторону Болгарии. То есть, вот эти «очки Книповича», которые у нас имеют место быть. И вода пойдет к европейской части Черного моря, не к Крыму. И к берегам Крыма она может прибыть только через несколько лет, с учетом скорости как бы распространения водных масс», – заверила учёный.

Она подчеркнула, что в процессе циркуляции течений вода имеет свойство самоочищаться. И пока она дойдет до Крыма, от загрязнений не останется и следа. Но какие именно вещества попали в морскую воду еще предстоит выяснить.

«Конечно, вода в том виде, в котором она прибыла в Черное море, в Днепро-Бугский лиман, она не прибудет к берегам Крыма, и в принципе тем людям, которые приедут отдыхать в ближайшее время на наши побережье, боятся особо нечего. Но могу сказать, что мы достоверно не знаем, что же там все-таки смыто. Потому как если верить законодательству, и если оно не нарушалось, то прибрежная защитная полоса 300-500 метров, на которых нельзя было располагать различные вредные предприятия, склады горюче-смазочных материалов, скотомогильников. И если мы будем надеяться, что этого нет, то в принципе каких-то серьёзных всплесков загрязняющих веществ мы не должны ожидать. Но это наше предположение. На самом деле, что там смыто до конца еще неизвестно, и это могут установить только ученые, если поедут и возьмут пробы», – указала Рубцова.